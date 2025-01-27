На шевроні 58-ї бригади герб гетьмана, що розгромив московитів під Конотопом (фото, відео)

Бійці бригади самі придумали гасло, закарбоване у знаку розрізнення

Не всі символи на знаках розрізнення бригад Збройних сил Україні зрозумілі з першого погляду. Це може бути символ, якому не одна сотня років, наприклад гетьманський або князівський герб.

Почесна назва цієї бригади пов’язана із місцем базування. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського – це військове з’єднання мотопіхотних військ Сухопутних військ ЗСУ, яке базується в місті Конотоп Сумської області.

Бригада носить почесну назву на честь Івана Виговського – гетьмана, який у 1659 році здобув блискучу перемогу над московським військом під Конотопом. На шевроні бригади зображено герб Івана Виговського. Синій і червоний кольори — символіка Конотопського району Сумщини, де дислокується підрозділ.

Шеврон 58 ОМПБр

Гасло бригади: "Simul ad Victoriam" – "Разом до перемоги". Це гасло придумали самі військовослужбовці, а їхнє побажання було враховано й закріплено на емблемі підрозділу. Бригада була створена в 2015 році.

Нарукавний знак у повноколірному виконанні

Польовий нарукавний знак у оливкових кольорах на формі під час нагородження старшого солдата Андрія

Раніше "Телеграф" розповідав про шеврон 36 ОБрМП на якому зображено золоту лодію часів Київської Русі. Знак розрізнення також має символьну згадку про контрадмірала Михайла Білинського, ім’я якого має бригада.