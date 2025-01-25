Тримали "Азовсталь" до останнього. Що означає шеврон мужнього полку "Азов"

Головне гасло "азовців" — "Ідея Нації"

Усі бригади ЗСУ, полки мають свої унікальні шеврони з особливими історіями. Не виключенням стала і 12-та бригада спеціального призначення "Азов".

"Телеграф" розповість, що зображено на шевроні "азовців" і чому. Батальйон "Азов" створили у травні 2014 року у м. Бердянську.

"Азовці" брали участь у великій кількості битв з 2014 року, проте у 2022 році в Азовсталі вони отримали справжній виклик. Перебувавши в повному оточені росіянами, бійці "Азову" тривалий час не здавали позицій і до останнього боролись за Маріуполь.

За даними командування полку "Азов", з 24 лютого по 15 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя полк знищив близько 2,5 тисячі особового складу ворога, поранили понад 5 тисяч російських загарбників.

Що зображено на шевроні "Азову"

Шеврон полку мав кілька варіантів, але наразі найпоширенішим є перетин двох букв I та N, вони символізують головне гасло "азовців" — "Ідея Нації". Літера "N" має у монограмі староукраїнське написання, адже саме так писали її у давньоруських та козацьких документах до реформи правопису часів Петра.

До того ж сам шеврон дещо нагадує "Крюк", який був надзвичайно популярним серед волинської шляхти та козацьких пологів. В "Азові" кілька разів наголошували, що їх символіка має виключно український зміст без посилань на середньовічну німецьку геральдику, а тим більше — на символіку націонал-соціалістичної Німеччини.

Також в батальйоні поширена практика і надання окремим ротам своїх шевронів. Там переконані: "Це знаки приналежності до спільних історій, спільного бойового досвіду. Це символи і знаки внутрішнього братерства. Вони здобуваються в боях і мають цінність на рівні особистої відповідальності".

Традиція створювати і шанувати шеврони окремих підрозділів започаткована в "Азові" ще за часів АТО.

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