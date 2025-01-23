Символи минулого стають оберегами сьогодення: що відомо про шеврон славної 92-ї ОШБр Івана Сірка (фото)

Бригада створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України

Кожен шеврон на військовій формі – це не просто елемент одягу. Це символ честі, гідності та бойового духу, який відображає історію, традиції та характер підрозділу. Серед таких знаків – шеврон славної 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, воїни якої вже багато років захищають нашу землю від російської агресії

Сьогодні "Телеграф" розповість історію цього символу, який став справжнім оберегом для захисників та знаком наближення української перемоги.

Шеврон має форму, схожу на щит. А його жовто-зелене забарвлення — кольори герба Харківщини, пункти дислокації бригади.

Головний елемент шеврона — рушниці запорізьких козаків. Вони зображені жовтим кольором. Цей символ асоціюється з історичною боротьбою українських козаків за незалежність і свободу.

Також на шевроні присутній Палісад. Це старовинна оборонна споруда у вигляді частоколу. Він символізує Запорізьку Січ, укріплення якої були обнесені чистоколу. Вказує на почесне найменування бригади.

Що відомо про 92 ОШБр

92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду.

Бригада створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України. 2011 року її штат скоротили і планували ліквідувати до 2015 року. З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області і лише в серпні 2014 року ротно-тактична група була направлена на Донбас у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема у захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям.

Під час російського вторгнення 2022 року бригада брала участь в обороні Харкова на Чугуївському напрямку.

8 вересня 2022 року президент Зеленський відмітив заслуги бригади при контрнаступі на Харківщині в районі Балаклії.

Під час вересневого контрнаступу бригада захопила танк Т-90А, що за припущенням належав 27-й мотострілецькій бригаді. Танк у 2023 році було передано до США.

У 2023 році 92-га механізована бригада була перейменована на 92-гу окрему штурмову бригаду.

У жовтні 2023 року бригада вела бої під Бахмутом. 7 жовтня повідомлялося про ліквідацію бригадою майора ЗС РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський нагородив Масловського та військових, що взяли в полон солдат КНДР на Курщині.