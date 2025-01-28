В шевроне 45-й артиллерийской бригады объединены Львов и Запорожье: как так получилось (фото, видео)
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Лозунг бригады: "Железо в сталь — народ в нацию"
Иногда на шевронах бригады изображен в знак того, в честь кого назвали бригаду или мифический зверь-покровитель, а боевой путь подразделения. Именно так произошло с 45-й артиллерийской бригадой.
Ее создали еще в 2016 году. За три года спустя провели развернутые учения на полторы тысячи военнослужащих. На начало полномасштабного вторжения бригада насчитывала всего 52 военнослужащих, была в статусе кадровой. Благодаря предыдущему обучению бригаду удалось чрезвычайно быстро мобилизовать и она начала оборону государства.
Боевое крещение произошло в Запорожье. Именно поэтому на нарукавном знаке бригады изображена казацкая пушка, к тому же это по сути — артиллерия тех времен. Принадлежность к артиллерийским войскам выражается и на красном фоне части шеврона. Что же касается коронованного золотого льва, то это символ Львовщины – места формирования и дислокации бригады. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ базируется в Яворивском районе Львовской области.
Бригада принимала участие в Харьковской и Херсонской операциях, а также в ожесточенных боях на разных направлениях:
- Запорожском (Гуляйполе, Орехов),
- Донецком (Бахмут, Соледар, Часов Яр),
- Луганском (Лисичанск, Северодонецк, Кременная).
Осенью 2024 года 45-я отдельная артиллерийская бригада 11 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ получила почетное наименование — "имени генерала Мирона Тарнавского". Подразделение названо в честь выдающегося украинского генерала времен Первых освободительных движений.
Ранее "Телеграф" рассказывал о символике 92-й бригады. Цвета указывают на дислокацию в Харьковской области, а ружья на шевроне — на украинское казачество.