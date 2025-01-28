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В шевроне 45-й артиллерийской бригады объединены Львов и Запорожье: как так получилось (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Шеврон 45 ОАБр в полевых цветах Новость обновлена 28 января 2025, 09:34
Шеврон 45 ОАБр в полевых цветах. Фото facebook.com/45oabr

Лозунг бригады: "Железо в сталь — народ в нацию"

Иногда на шевронах бригады изображен в знак того, в честь кого назвали бригаду или мифический зверь-покровитель, а боевой путь подразделения. Именно так произошло с 45-й артиллерийской бригадой.

Ее создали еще в 2016 году. За три года спустя провели развернутые учения на полторы тысячи военнослужащих. На начало полномасштабного вторжения бригада насчитывала всего 52 военнослужащих, была в статусе кадровой. Благодаря предыдущему обучению бригаду удалось чрезвычайно быстро мобилизовать и она начала оборону государства.

Шеврон 45 ОАБр
Шеврон 45 ОАБр

Боевое крещение произошло в Запорожье. Именно поэтому на нарукавном знаке бригады изображена казацкая пушка, к тому же это по сути — артиллерия тех времен. Принадлежность к артиллерийским войскам выражается и на красном фоне части шеврона. Что же касается коронованного золотого льва, то это символ Львовщины – места формирования и дислокации бригады. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ базируется в Яворивском районе Львовской области.

Вручение знаков отличия воинам 45 ОАБр в декабре 2024 года
Вручение знаков отличия воинам 45 ОАБр в декабре 2024 года

Бригада принимала участие в Харьковской и Херсонской операциях, а также в ожесточенных боях на разных направлениях:

  • Запорожском (Гуляйполе, Орехов),
  • Донецком (Бахмут, Соледар, Часов Яр),
  • Луганском (Лисичанск, Северодонецк, Кременная).
Командир пушки 45 ОАБр, старший сержант Виталий Сырляк стал полным кавалером ордена За мужество
Командир пушки 45 ОАБр, старший сержант Виталий Сырляк стал полным кавалером ордена "За мужество"

Осенью 2024 года 45-я отдельная артиллерийская бригада 11 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ получила почетное наименование — "имени генерала Мирона Тарнавского". Подразделение названо в честь выдающегося украинского генерала времен Первых освободительных движений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о символике 92-й бригады. Цвета указывают на дислокацию в Харьковской области, а ружья на шевроне — на украинское казачество.

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#Львов #Шеврон #Яворов