"Завжди відважні": що означають шеврони 47 ОМБр "Маґура"

На нарукавному знаку підрозділу зображено дивовижну тварину

Шеврони на військовій формі українських захисників мають особливе значення та довгу історію. Кожен такий знак розповідає про бойовий шлях підрозділу, його традиції та цінності.

Нові нарукавні знаки з’явилися у Збройних Силах України ще у 2014 році, коли розпочалася російська агресія.

Що означає шеврон 47-й ОМБр

Символ 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ – Дракінь (гібрид дракона та коня). Походить від концепції шахового коня, що діє нестандартно, переступаючи через інші фігури. Круг із шипами символізує щит.

Девіз латинською мовою "Semper audentes!" має два варіанти перекладу: "завжди відважні" або "завжди зухвалі".

Як виникла 47-ма ОМБр "Маґура"

Наприкінці квітня 2022 року капітан Іван Шаламага "Бескід" та головний сержант Валерій Маркус отримали наказ сформувати новий батальйон. Вони разом служили у 30-й окремій механізованій бригаді ЗСУ: Шаламага заступником командира батальйону, а Маркус у розвідувальному підрозділі.

У новому батальйоні Шаламага став командиром, Маркус – головним сержантом. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний побачив набір добровольців до нового батальйону і не лише підтримав ідею, а й пообіцяв вивести батальйон на новий рівень.

Валерій Маркус оголосив відбір цивільних та військових, які вже проходили службу в інших бригадах, для вступу до 47-го окремого батальйону. Протягом трьох днів у Києві Маркус особисто проводив співбесіди для кількох сотень кандидатів.

Потрібні були мотивовані, креативні, відповідальні та здатні до самоосвіти люди. На співбесіду приїжджали всі охочі, і лише половина їх проходила далі. Батальйон сформували за місяць.

Влітку 2022 року батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени того ж року підрозділ було розширено до штурмового полку, у листопаді 2022 року – до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Орєхова. У жовтні 2023 – лютому 2024 року воювала в Авдіївці.

Раніше ми розповіли про походження та значення шевронів "Вовків Да Вінчі", якими пишаються бійці. Річ у тім, що командир вручає їх особисто лише після бойового хрещення.