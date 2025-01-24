Росомаха з барткою. Що означає незвичний символ на шевроні 68 ОЄБр (фото, відео)

Один із символів на шевроні означає знищення зла

Не тільки з українськими "Вовками" не варто зустрічатися ворогу. На шевроні 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша — не ведмідь, а хижак, що відомий своїм витривалістю, силою та сміливістю.

На зеленому тлі, що вбрало в себе колір столітніх українських лісів, золотим шиттям вишитий гордий і безстрашний росомаха, як символ відваги та безкомпромісності. В його лапах — срібна єгерська бартка, яка нищить зло. Гасло бригади написане вгорі — "Ваші душі за наші кривди".

Шеврон 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша

Почесне найменування бригади — на честь Олексія Довбуша, легендарного ватажка карпатських опришків XVIII століття, який став символом свободи й боротьби за справедливість.

68-ма окрема єгерської бригади імені Олексія Довбуша: шлях героїв

68-ма ОЄБр була створена 6 березня 2022 року тисячами добровольців. Уже 23 березня бригада дала відсіч ворогу поблизу Вугледару. У 2023 герої бригади відтіснили ворога та звільнили село Благодатне на Донеччині.

Нагородження бійців бригади

Військовослужбовиця бригади

Влітку 2023 року, завдяки успішним штурмовим операціям, єгері звільнили села Надія та Новоєгорівка Луганської області, відновивши контроль над частиною української території на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Сьогодні бійці 68-ї бригади продовжують боротьбу на передовій, героїчно стримуючи наступ окупантів на Покровському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав про знак розрізнення бригади, яка у 2025 святкує 25-річчя. На шевроні 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка дві рушниці-яничарки.