Лалохезія - одне з найпопулярніших слів 2024 року: що воно означає

Слово "лалохезія" прийшло до нас із грецької мови

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" назвав слово "лалохезія" одним з найпопулярніших у 2024 році. Цей термін став дуже поширеним через війну, коли українцям щодня доводиться боротися зі стресом.

Протягом року люди все частіше використовували це слово у соцмережах та розмовах. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти, що воно означає та чому набуло такої популярності.

Слово "лалохезія" прийшло до нас із грецької мови та означає зняття стресу за допомогою "міцних" слів. Керівник британської "Лабораторії лайки" Річард Стівенс виявив: коли людина лається, у неї прискорюється серцебиття більше, ніж під час вживання звичайних слів.

Цікаве відкриття зробила британська вчена Емма Бірн. Вона помітила, що навіть люди з пошкодженнями мозку не втрачають здатності матюкатися. Це тому, що наш мозок зберігає такі слова одразу в кількох місцях – про всяк випадок.

Українська психологиня Оксана Артенюк каже, що лайка допомагає впоратися зі щоденним стресом. За її словами, нецензурні слова економлять сили, які потрібні нам для боротьби з важкими ситуаціями. Але важливо пам'ятати: використовувати лайку для заспокоєння – це одне, а матюкатися постійно – зовсім інше.

Вчені кажуть, що в лалохезії є свої плюси й мінуси. З одного боку, вона допомагає швидко випустити пар і заспокоїтися. З іншого – часте вживання нецензурних слів може зіпсувати стосунки з людьми та створити проблеми на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що означає слово "шинквас" в українській мові. Про значення цього слова розповів відомий мовознавець.