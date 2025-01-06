Каву можна пити за "шинквасом": що означає це слово в українській мові

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Українська мова багата на колоритні слова. Їх значення не всі знають, ба більше, навіть не чули, серед них є маловідоме "шинквас".

Про значення цього слова та приклади розповів вчитель української мови Олександр Авраменко. За його словами, це давнє, колоритне слово "шинквас" було популярним, але вийшло з ужитку.

Що воно означає? Шинквас – це прилавок або барна стійка. А в німецькій мові, з якою це слово примандрувало до нас, шинквасом називають посудину для вина. Але за шинквасом п'ють не тільки вино, а й будь-які напої.

Хтось любить кавувати за шинквасом, а ми з друзями на терасі", — приводить у приклад Авраменко.

"За шинквасом з бочками і двома пузатими барилами стовбичила худорлява постать господаря корчми (Кочура, Зол. грамота, 1960, 479);

— Ой лишенько! Ой панове! Не бийте хоч столів! — заверещав шинкар, кидаючись з-за шинквасу (Тулуб, Людолови, І, 1957, 463);

Вона стояла зараз біля рясно обставленого клечальним гіллям шинквасу, високочола, цікава молодичка (Ільч., Козацьк. роду.., 1958, 354).

До речі, "кавувати" – нове слово, утворене за аналогією до форми "чаювати". І воно вже потрапило до академічного 20-томного словника української мови. Запам'ятайте його.

"На сам кінець лише додам – кавуйте собі на здоров'я хоч за шинквасом, хоч на терасі та дбайте про чистоту свого мовлення", — підсумував Авраменко.

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