Командувач ОК "Південь" йде з посади. Чим він займатиметься далі

Він стояв на чолі ОК "Південь" з квітня минулого року

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача оперативного командування "Південь". Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив його на нову посаду — Шаповалов координуватиме військову допомогу Україні від країн-партнерів у Вісбадені.

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України", — написав Шаповалов у Facebook.

Нагадаємо, Шаповалов був призначений на посаду командувача військ Оперативного командування "Південь" у квітні 2024 року. Він закінчив Військовий коледж Армії США, а кар'єра військового розпочалася з посади командира танкового взводу. Згодом Шаповалов став командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В червні 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляв "Телеграф", 27 січня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ― командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Він буде працювати на одному з найскладніших напрямків фронту.