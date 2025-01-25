Легендарного генерал-майора Драпатого можуть призначити на нову посаду: що про нього відомо

Він усе своє життя присвятив захисту України

У суботу, 25 січня, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський планує призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого. Наразі він обіймає посаду чинного командувача Сухопутними військами ЗСУ.

Драпатий є легендарним командиром, який неодноразово проявляв мужність на полі бою і був удостоєний багатьох нагород. "Телеграф" розповідає про те, як генерал-майор будував свою військову кар’єру та за які вчинки його поважають у лавах військовослужбовців.

Що відомо про Михайла Драпатого

Народився 21 листопада 1982 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Після закінчення середньої школи став курсантом Харківського інституту танкових військ.

Завершивши навчання у 2004 році, лейтенант Михайло Драпатий розпочав військову службу у 72-й окремій механізованій бригаді. У 2014 році він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ої ОМБр.

Легендарний прорив на БМП до центру Маріуполя

У травні 2014 року Драпатий організував легендарний прорив своєї бригади в центр захопленого окупантами Маріуполя, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм сепаратистів на місцеву поліцейську дільницю та звільнити заручників.

Відео штурму барикади на БМП облетіло весь світ.

Виведення батальйону з "Ізваринського котла"

Після Маріуполя 1 і 2 батальйони 72 бригади відправили в рейд уздовж кордону з Росією. Тоді вони взяли під контроль прикордонну зону біля населених пунктів Амвросіївка, Зеленопілля, Маринівка, Довжанський, утримували Савур-Могилу, Червонопартизанськ, а також мали дійти до кордону і відрізати російську армію від логістичного забезпечення.

Через обстріли "Градами" та "Ураганами" військові та прикордонники опинилися у вогневому кільці. Вони перебували в найдальшій точці оточеного району, і до них майже не надходило постачання — конвої не могли прорватися мінними полями і під вогнем російської артилерії. Боєприпаси закінчувалися, а техніка майже вся була виведена з ладу.

Тоді комбат 2-го батальйону 72-ої бригади майор Михайло Драпатий зібрав розрізнені підрозділи, підготував до бою всю наявну техніку, яку вдалося відремонтувати, і зі зброєю в руках повів війська з Червонопартизанська на прорив. Вони проривалися по самому краю кордону з Росією, несподівано для противника.

Їм вдалося дістатися до Зеленопілля, а потім здійснити другий етап свого прориву, вийшовши з так званого "Ізваринського котла". Драпатий тоді вивів понад тисячу осіб.

Подальша військова служба

Згодом батальйон Драпатого відправили до Волновахи, а він у 2014 році вступив на навчання до Національного університету оборони України. У цей же час він отримав звання підполковника. Через короткий проміжок часу Драпатий перевівся на заочну форму навчання і повернувся в зону АТО в статусі першого заступника командира 30 окремої механізованої бригади.

У 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка дислокувалася на Донеччині.

З 2017 року Драпатий став командиром бригади безпосередньо у зоні АТО та керував операціями в районі Бахмутської траси.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково надано чергове військове звання — полковник.

Саме Драпатій був одним із тих, хто командував визволенням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

До січня 2024 Драпатій очолював оперативне угруповання "Херсон", а в лютому був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024 року, після початку нового наступу Росії на Харківщину, полковник очолив ОТГ "Харків" і під його керівництвом українські військові змогли зупинити наступ ворожих військ в області.

У вересні 2024 року Драпатий очолив ОТГ "Луганськ" і командував операціями від Білогорівки Луганської області до Нью-Йорка Донецької області.

5 жовтня 2024 року бригадний генерал Драпатий отримав звання генерал-майора.

29 листопада 2024 року, Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ України.

Нагороди Михайла Драпатого

Михайло Драпатий повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Також він нагороджений Хрестом бойових заслуг та орденом "Народний герой України".

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