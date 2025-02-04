Розвідка Південної Кореї підтвердила втечу військ КНДР з Курщини та назвала причину

За оцінками, Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України

Розвідка Північної Кореї підтвердила, що війська КНДР, які воювали на боці Росії проти України у Курській області, ймовірно були відсутні в бойових діях з середини січня. Причина відведення північнокорейських військових з лінії фронту — великі втрати.

Як пише південнокорейське видання Yonhap, с посиланням на дані національної розвідувальної служби країни (NIS) дані розвідки підтверджують нещодавні заяви західних ЗМІ, що північнокорейські солдати, які воювали разом з російськими військами проти України, були відведені з лінії фронту в середині січня через великі втрати.

"З середини січня не було жодних ознак того, що війська Північної Кореї, дислоковані в російському Курському районі, вступають у бій", — заявили в NIS.

Розвідка підтвердила, що це сталося саме через великі втрати армії КНДР. Триває встановлення деталей.

За оцінками, Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як вважають, 300 було вбито, ще близько 2 700 поранено.

Як повідомляв "Телеграф", спікер ССО полковник Олександр Кіндратенко підтвердив, що Сили спеціальних операцій ЗСУ не спостерігають північнокорейських військових на Курщині уже близько трьох тижнів. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що вони зазнали значних втрат.