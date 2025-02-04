Росіяни просунулися на двох напрямках. Що зараз відбувається на фронті (карта боїв)

Ворог трохи знизив наступальну активність

Йде 1077-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 3 лютого, до 22:00, на фронті сталося 94 бойових зіткнення. Росіяни мали просування в Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся в Часовому Яру (Краматорський напрямок). Також росіяни мали просування на Покровському напрямку — у Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки.

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Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, від початку доби 3 лютого до моменту виходу зведення (22:00 3 лютого), на Покровському напрямку ворожа армія 27 разів намагалася прорвати нашу оборону. Бої точилися неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (3 лютого, — ред.) на цьому напрямку українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 з них — безповоротно. Також знищено 2 танки, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 "Град", одну гармату, три антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл", — додали у ГШ.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни 4 рази атакували позиції українців. Вони наступали неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку сталося три бойових зіткнення. Окупанти атакували поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони. Основні зусилля він сконцентрував поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 6 разів наступав на наші позиції. Бої точилися в районах Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

Активний ворог й на Харківщині — на Куп’янському напрямку росіяни 12 разів проводили штурми позицій наших оборонців. Вони атакували в районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

Як повідомляв "Телеграф", під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов. Молодому пілоту було лише 24 роки, але за час повномасштабної війни він неодноразово успішно виконував складні бойові завдання та завдавав втрат ворогу на різних напрямках фронту.