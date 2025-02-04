Командующий ОК "Юг" уходит с должности. Чем он будет заниматься дальше

Он стоял во главе ОК "Юг" с апреля прошлого года

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов уходит с должности командующего оперативным командованием "Юг". В конце января президент Украины Владимир Зеленский назначил его на новую должность — Шаповалов будет координировать военную помощь Украине от стран-партнеров в Висбадене.

"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Юг" — мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины по всем направлениям. Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов -управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины", — написал Шаповалов в Facebook.

Напомним, Шаповалов был назначен на должность командующего войсками Оперативного командования "Юг" в апреле 2024 года. Он окончил Военный колледж Армии США, а карьера военного началась с должности командира танкового взвода. Впоследствии Шаповалов стал командиром отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В июне 2023 года вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщал "Телеграф", 27 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого. Он будет работать на одном из самых сложных направлений фронта.