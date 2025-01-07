Полковник Ігнат офіційно повернувся до Повітряних сил. Яку посаду отримав

Його призначено з 1 січня

У вівторок, 7 січня, колишній речник Повітряних сил ЗСУ (ПС), полковник Юрій Ігнат повідомив про своє нове призначення. Він продовжує працювати у ПС на новій посаді.

Про це Ігнат розповів 7 січня на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що на нову посаду полковника було призначено від 1 січня.

Юрія Ігната призначено начальником управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ. Раніше він виконував роль тимчасового виконувача обов’язків цієї ж посади.

У вівторок, 7 січня, він додав у Facebook місце роботи "Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces". Водночас подробиць Ігнат не розголошує, лише опублікував обкладинку на сторінці, де зазначено на тлі літака "Повітряні сили Збройних сил України".

Нагадаємо, що Ігнат раніше був начальником служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ (2018—2024). Замість нього у березні 2024 року на цю посаду призначили Іллю Євлаша.

Що відомо про Ігната

Він полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена Данила Галицького. До 2018 року працював у військовій газеті "Крила України" та друкованому органі Міноборони України "Народна армія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Міноборони Рустем Умєров попередив Командування Сухопутних військ про перевірку. Вже відомо, у чому причина.