Затяжних хуртовин чекати не варто? Скільки ще сніжитиме в Україні (карта)

Сильних морозів не прогнозується

На зміну аномальному січню, який став найтеплішим у світі за всю історію спостережень, в Україну прийшла більш класична зимова погода з морозами та снігопадами. Сніг йтиме у деяких областях України до кінця наступного тижня.

Про це свідчать прогнози сайту ventusky.com. Отже, у суботу, 8 січня, сніжитиме в низці областей України, смуга снігопадів простягнеться через всю Україну від Київщини до Дніпропетровщини, також сніг йтиме в деяких інших регіонах. В Києві випаде 2 сантиметри снігу.

Прогноз снігу в Україні на 8 лютого

У неділю, 9 лютого, прогноз снігопадів майже аналогічний. Примітно, що у Криму прогнозується випадіння до 9 сантиметрів снігу. Наступними днями, аж до 14 січня, в Україні також сніжитиме в центрі, на півночі, сході, у північно-східних областях. На півдні (окрім пів острова Крим) та заході (окрім Чернівецької області) опадів не передбачається.

Прогноз снігу в Україні на 9 лютого

Прогноз снігу в Україні на 10 лютого

Прогноз снігу в Україні на 11 лютого

Прогноз снігу в Україні на 12 лютого

Прогноз снігу в Україні на 13 лютого

Прогноз снігу в Україні на 14 лютого

Проте вже у суботу, 15 лютого, картина зміниться. На переважній частині України снігу не очікується, лише на Луганщині та у Чернівецькій області може ще посніжити.

Прогноз снігу в Україні на 15 лютого

Як розповідав "Телеграф", у тимчасово окупованому Криму за добу в деяких районах випало 70% від місячної норми опадів. Вулиці покриті снігом.