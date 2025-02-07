Від +16 до снігового колапсу: окупований Крим сильно засніжило (відео)

Середня температура взимку в прибережних районах знижується нижче нуля

У тимчасово окупованому Криму за добу в деяких районах випало 70% від місячної норми опадів. Вулиці покриті снігом.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Було оголошено навіть штормове попередження через негоду.

У Сімферополі через негоду вчора буксували автобуси і машини. Фури не могли піднятися в гору, пишуть у місцевих групах.

А в Севастополі снігом засипало проліски. Вони вилізли напередодні, адже кілька днів тому в деяких містах температура повітря досягала до +16 градусів тепла.

Проліски засніжило

Зверніть увагу, що 7 лютого на території України переважатиме хмарна погода з проясненнями, і лише в Криму можливі невеликі опади у вигляді снігу. Детальніше про прогноз погоди на цей день можна прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Додамо, що на території Кримського півострова випадання снігу є досить рідкісним явищем через особливе географічне розташування та кліматичні умови. Півострів з трьох боків оточений теплими морями — Чорним та Азовським, які суттєво пом'якшують зимовий клімат. Крім того, Кримські гори, розташовані вздовж південного узбережжя, захищають півострів від холодних північних вітрів, створюючи свій рідний бар'єр. Середня температура взимку в прибережних районах знижується нижче нуля, коливаючись від +1 до +4 тепла. Також коли температура падає нижче нуля, тепле море створює підвищену вологість, яка часто перетворює поточний сніг на дощ. Винятком є ​​гірські райони Криму, де сніг випадає частіше через висотну поясність та нижчі температури на висоті.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні протягом першої половини лютого триматиметься холодна зимова погода з морозами та снігом.