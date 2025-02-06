Сильні морози не відступають? Якої погоди чекати 7 лютого у п’яти найбільших містах

Сонячної погоди годі чекати

В Україні протягом першої половини лютого триматиметься холодна зимова погода з морозами та снігом. Не виключенням стане п'ятниця, 7 лютого, адже в п'яти найбільших містах мороз сягне позначки -7 градусів.

Про це свідчать дані порталу meteo.gov.ua. Зазначається, що сильних снігопадів протягом доби не планується, а от морози будуть.

Погода в Києві

В столиці України 7 лютого прогнозується чималий мороз, адже стовпчик термометра коливатиметься від -5 градусів вночі до -1 градуса вдень. Сильного снігопаду на цей день синоптики не прогнозують, але і сонячної погоди годі очікувати. Місцями може бути доволі вітряно, бо після обіду швидкість руху вітру зросте до 6 м/с.

Погода у Львові

На заході країни вночі мороз може сягнути позначки в -7 градусів, а вдень — до -1 градуса. Синоптики і тут не прогнозують сніжної погоди, але вдень може бути сонячно. Однак до вечора небо знову засунуть хмари. Після обіду львів'ян попереджають про шквальний вітер, який сягатиме позначки у 11 м/с.

Погода у Харкові

У п'ятницю, 7 лютого, харків'ян очікує стабільно морозний день. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче -6 градусів, а вдень не підійметься вище -4 градусів. Сніжної або сонячної погоди годі і чекати, адже протягом дня небо буде затягнуте хмарами. Сила вітру протягом дня сягатиме 8-9 м/с.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі 7 лютого також буде доволі холодно, адже протягом дня стовпчик термометра коливатиметься від -5 до -3 градусів. Значних опадів синоптики не прогнозують, як і сонячної погоди також. Сила вітру подекуди сягатиме до 10 м/с.

Погода в Одесі

На півдні країни також очікуються морози 7 лютого, але не такі сильні. Протягом доби стовпчик термометра показуватиме від -2 до 0 градусів. Сонячної чи сніжної погоди синоптики не прогнозують, а от шквальний вітер сягатиме 7 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли справжня зимова погода відступить і чи надовго сніг затримається в Україні.