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Затяжных метелей ждать не стоит? Сколько еще будет снежить в Украине (карта)

Автор
Елена Руденко
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Некоторые регионы могут порадоваться настоящей зиме
Некоторые регионы могут порадоваться настоящей зиме. Фото Freepik

Сильных морозов не прогнозируется

На смену аномальному январю, ставшему самым теплым в мире за всю историю наблюдений, в Украину пришла более классическая зимняя погода с морозами и снегопадами. Снег будет идти в некоторых областях Украины до конца следующей недели.

Об этом свидетельствуют прогнозы ventusky.com. Итак, в субботу, 8 января, будет снежить в ряде областей Украины, полоса снегопадов протянется через всю страну от Киевщины до Днепропетровщины, также снег будет идти в некоторых других регионах. В Киеве выпадет 2 сантиметра снега.

Прогноз снега в Украине на 8 февраля

В воскресенье, 9 февраля, прогноз снегопадов почти аналогичен. Примечательно, что в Крыму прогнозируется выпадение до 9 сантиметров снега. В последующие дни, вплоть до 14 января, в Украине также будет снижить в центре, на севере, востоке, в северо-восточных областях. На юге (кроме полуострова Крым) и западе (кроме Черновицкой области) осадков не ожидается.

Прогноз снега в Украине на 9 февраля
Прогноз снега в Украине на 10 февраля
Прогноз снега в Украине на 11 февраля
Прогноз снега в Украине на 12 февраля
Прогноз снега в Украине на 13 февраля
Прогноз снега в Украине на 14 февраля

Однако уже в субботу, 15 февраля, картина изменится. На подавляющей части Украины снега не ожидается, только в Луганской и Черновицкой области может еще поснежить.

Прогноз снега в Украине на 15 февраля

Как рассказывал "Телеграф", во временно оккупированном Крыму за сутки в некоторых районах выпало 70% от месячной нормы осадков. Улицы покрыты снегом.

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#Украина #Погода #Прогноз #Сніг