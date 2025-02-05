Окуповану Кирилівку накрило незвичне явище: як виглядає популярний курорт у лютому

На пляжі зовсім немає людей

У вівторок, 4 лютого, у тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі випав сніг. Це досить рідкісне явище для курортного містечка на узбережжі Азовського моря.

Місцеві мешканці діляться мережі відео засніженого пляжу. Чоловік проїхався по узбережжі на машині.

Біле покривало вкрило піщані дюни, створивши незвичний контраст із морським пейзажем. Температура повітря знизилась до мінусових позначок, а саме -2 вдень, що є нетиповим для цієї місцевості.

"Зимова Кирилівка, так би мовити. Дивіться, море, сніжок лежить. Очманіти просто.Таке видовище не завжди побачиш. По-перше, у нас сніг дуже рідко лежить. А по-друге, дивіться, ще сонечко світить, зараз покажу. Сонечко світить. Спокійно, штиль", — каже автор відео.

Додамо, у лютому 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, курортну Кирилівку було окуповано. До війни це місце було справжньою туристичною перлиною України на узбережжі Азовського моря, розташованою між косами Федотова та Пересип.

Українці та туристи з інших країн масово приїжджали сюди на відпочинок, приваблені особливостями місцевого моря – неглибокого та напрочуд теплого влітку. У пік сезону на пляжах "яблуку не було де впасти", а готелі та бази відпочинку були заповнені вщент.

Кирилівка Запорізької області до окупації РФ

Проте з початку окупації мальовничий курорт перетворився на небезпечну військову зону. Тепер у морі практично ніхто не купається – окупанти замінували акваторію, і час від часу хвилі виносять на берег смертоносні вибухові пристрої. Колись гостинні бази відпочинку перетворилися на військові об'єкти окупантів – там розташовуються склади зі зброєю та місця дислокації російських військових.

Туристичний потік практично зупинився. Замість радісного дитячого сміху та веселощів відпочивальників, тепер тут панує гнітюча атмосфера окупації.

Раніше "Телеграф" писав, що на берег моря у Кирилівці викинуло велику кількість мазуту. Це сталось після того, як два російські танкери із майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у море витекла велика кількість мазуту, що утворило на воді велику нафтову пляму.