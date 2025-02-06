Січень встановив новий кліматичний рекорд та здивував науковців

Найбільшим фактором, що сприяє потеплінню клімату є спалювання викопного палива

Січень, що минув, приніс аномальне тепло в Україну, а також став найтеплішим у світі за всю історію спостережень. Він продовжив серію екстремальних глобальних температур.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Службу змін клімату Коперник (C3S) Євросоюзу. За її даними, січень 2025 року продовжив серію надзвичайної спеки, у 18 з 19 місяців середня глобальна температура була на 1,5 градуси вищою, ніж в доіндустріальні часи. Середня глобальна температура січня була на 1,75 градуси вищою, ніж у доіндустріальний час.

Такі температури зафіксовано попри те, що світ відходить від моделі потепління Ель-Ніньо і переходить до більш прохолодної моделі Ла-Нінья. Остання передбачає охолодження екваторіальних вод Тихого океану і може стримувати глобальну температуру.

"Той факт, що ми все ще спостерігаємо рекордні температури поза впливом Ель-Ніньо, трохи дивує", — зазначила стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.

За оцінками науковців, вплив Ла-Нінья ще не досяг свого максимуму, зараз світ перебуває в нейтральних умовах між двома фазами. Водночас, за словами Берджесс, ефекту охолодження Ла-Нінья може бути недостатньо для тимчасового стримування глобальних температур, на які також впливають такі фактори, як екстремальна спека, яка спостерігається в інших океанських басейнах, і головний рушійний фактор зміни клімату: викиди парникових газів, що затримують тепло.

"Безперечно, найбільшим фактором, що сприяє потеплінню нашого клімату, є спалювання викопного палива", — резюмувала науковиця.

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