Їх роль у війні може стати однією з найважливіших. Як ЗСУ використовуватимуть літаки Mirage-2000

Його основним ракетним озброєнням виступають керовані ракети MICA

Україна отримала перші винищувачі Mirage-2000 від Франції. Через особливості бортових систем та номенклатуру озброєння у складі Повітряних Сил ЗСУ вони займуть вузьку нішу літаків протиповітряної оборони.

Mirage 2000-5F був розроблений для подолання технологічного відставання Франції в області сучасного ракетного озброєння. Модернізація включала нову авіоніку та інтеграцію універсальних ракет MICA (з активним і інфрачервоним наведенням), які замінили застарілі Magic 2 та Super 530, пише "Мілітарний".

Модернізація Mirage почалася у 1980-х, з першим оновленим прототипом у 1989 році. Хоча версія 2000-5 спочатку призначалася для експорту, французькі ВПС згодом усвідомили її необхідність після досвіду війн у Перській затоці та на Балканах.

У 1993 році компанія Dassault почала лобіювати замовлення від французького уряду на модернізацію Mirage 2000C до версії 2000-5F через відсутність експортних контрактів. В результаті, Міноборони Франції профінансувало оновлення 37 літаків як тимчасове рішення до появи винищувача нового покоління Rafale.

Винищувач Mirage 2000-9 Повітряних сил ОАЕ

Перші модернізовані 2000-5F надійшли до французьких ВПС у 2000 році, привернувши увагу Греції, Катару та ОАЕ. Для ОАЕ була розроблена покращена версія 2000-9 з модернізованим радаром, новою авіонікою та збільшеною дальністю польоту.

Модернізація та виробництво літаків тривали до 23 листопада 2007 року. Тоді Dassault повідомила про завершення виробництва нових літаків у цій конфігурації та передала останній Mirage 2000-5 Mk.2 Повітряним силам Греції.

Технічні характеристики

Україна отримує Mirage 2000-5F — це модернізовані винищувачі Mirage 2000C 1982-1986 років випуску зі складу французьких ВПС. Вони оснащені сучасними системами зв'язку Link 16, ракетами MICA з активним або інфрачервоним наведенням, радаром RDY-2 та вдосконаленим двигуном.

Link 16 забезпечує обмін інформацією між літаками та корекцію ракет MICA на великих відстанях. Літаки можуть отримувати цілевказання від літаків ДРЛВ НАТО.

Радар RDY-2 (1998-2000 років) виявляє повітряні цілі на відстані до 120 км та наземні — до 40 км. Він здатний одночасно відстежувати 24 цілі, супроводжувати 8 та атакувати 4 з них. Як імпульсний доплерівський радар, він ефективний проти цілей, що летять на малих висотах.

Бортова радіолокаційна станція RDY-2 літака Mirage 2000-5

Окрім виявлення та супроводження, радар використовується для передачі ракеті координат для запуску. Основним ракетним озброєнням виступають керовані ракети MICA, розроблені як модульна платформа з різними типами наведення. Її максимальна дальність 80 км поступається аналогам: AIM-120 (120 км), Meteor (200+ км), Р-77 (110 км) і Type 99 (120 км).

Ракета повітря-повітря MICA з активною ГСН (зверху) та інфрачервоною (знизу)

Варіант з інфрачервоним наведенням має дальність 60 км і хорошу маневреність, але важчий за аналоги (113 кг). Бойова частина складає 13 кг — втричі менше ніж у ракет з радіолокаційним наведенням. Максимальна швидкість — 4 Маха. Суттєвим недоліком є висока ціна — близько 2 млн євро за ракету, що значно дорожче за AIM-9X Block 3 (600 тис. доларів) та AIM-120D (1,6 млн доларів).

Як можуть використовуватися ЗСУ

Mirage 2000-5F, створений як винищувач переваги в повітрі, може стати корисним доповненням до українських F-16 та радянських літаків. Хоча він поступається F-16 за можливостями, його роль у війні може стати однією з найважливіших — перехоплення крилатих ракет та безпілотників.

Можлива також інтеграція французьких керованих бомб AASM, хоча це потребує часу. Альтернативно, як показав досвід з радянськими літаками, можливе використання бомб без повної інтеграції з системами літака. Завдяки системі Link 16 Mirage зможуть ефективно взаємодіяти між собою та з F-16, обмінюючись даними в реальному часі.

Раніше "Телеграф" писав, чим допоможуть на фронті французькі винищувачі Mirage 2000. Про це розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.