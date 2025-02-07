Їх роль у війні може стати однією з найважливіших. Як ЗСУ використовуватимуть літаки Mirage-2000
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Його основним ракетним озброєнням виступають керовані ракети MICA
Україна отримала перші винищувачі Mirage-2000 від Франції. Через особливості бортових систем та номенклатуру озброєння у складі Повітряних Сил ЗСУ вони займуть вузьку нішу літаків протиповітряної оборони.
Mirage 2000-5F був розроблений для подолання технологічного відставання Франції в області сучасного ракетного озброєння. Модернізація включала нову авіоніку та інтеграцію універсальних ракет MICA (з активним і інфрачервоним наведенням), які замінили застарілі Magic 2 та Super 530, пише "Мілітарний".
Модернізація Mirage почалася у 1980-х, з першим оновленим прототипом у 1989 році. Хоча версія 2000-5 спочатку призначалася для експорту, французькі ВПС згодом усвідомили її необхідність після досвіду війн у Перській затоці та на Балканах.
У 1993 році компанія Dassault почала лобіювати замовлення від французького уряду на модернізацію Mirage 2000C до версії 2000-5F через відсутність експортних контрактів. В результаті, Міноборони Франції профінансувало оновлення 37 літаків як тимчасове рішення до появи винищувача нового покоління Rafale.
Перші модернізовані 2000-5F надійшли до французьких ВПС у 2000 році, привернувши увагу Греції, Катару та ОАЕ. Для ОАЕ була розроблена покращена версія 2000-9 з модернізованим радаром, новою авіонікою та збільшеною дальністю польоту.
Модернізація та виробництво літаків тривали до 23 листопада 2007 року. Тоді Dassault повідомила про завершення виробництва нових літаків у цій конфігурації та передала останній Mirage 2000-5 Mk.2 Повітряним силам Греції.
Технічні характеристики
Україна отримує Mirage 2000-5F — це модернізовані винищувачі Mirage 2000C 1982-1986 років випуску зі складу французьких ВПС. Вони оснащені сучасними системами зв'язку Link 16, ракетами MICA з активним або інфрачервоним наведенням, радаром RDY-2 та вдосконаленим двигуном.
Link 16 забезпечує обмін інформацією між літаками та корекцію ракет MICA на великих відстанях. Літаки можуть отримувати цілевказання від літаків ДРЛВ НАТО.
Радар RDY-2 (1998-2000 років) виявляє повітряні цілі на відстані до 120 км та наземні — до 40 км. Він здатний одночасно відстежувати 24 цілі, супроводжувати 8 та атакувати 4 з них. Як імпульсний доплерівський радар, він ефективний проти цілей, що летять на малих висотах.
Окрім виявлення та супроводження, радар використовується для передачі ракеті координат для запуску. Основним ракетним озброєнням виступають керовані ракети MICA, розроблені як модульна платформа з різними типами наведення. Її максимальна дальність 80 км поступається аналогам: AIM-120 (120 км), Meteor (200+ км), Р-77 (110 км) і Type 99 (120 км).
Варіант з інфрачервоним наведенням має дальність 60 км і хорошу маневреність, але важчий за аналоги (113 кг). Бойова частина складає 13 кг — втричі менше ніж у ракет з радіолокаційним наведенням. Максимальна швидкість — 4 Маха. Суттєвим недоліком є висока ціна — близько 2 млн євро за ракету, що значно дорожче за AIM-9X Block 3 (600 тис. доларів) та AIM-120D (1,6 млн доларів).
Як можуть використовуватися ЗСУ
Mirage 2000-5F, створений як винищувач переваги в повітрі, може стати корисним доповненням до українських F-16 та радянських літаків. Хоча він поступається F-16 за можливостями, його роль у війні може стати однією з найважливіших — перехоплення крилатих ракет та безпілотників.
Можлива також інтеграція французьких керованих бомб AASM, хоча це потребує часу. Альтернативно, як показав досвід з радянськими літаками, можливе використання бомб без повної інтеграції з системами літака. Завдяки системі Link 16 Mirage зможуть ефективно взаємодіяти між собою та з F-16, обмінюючись даними в реальному часі.
Раніше "Телеграф" писав, чим допоможуть на фронті французькі винищувачі Mirage 2000. Про це розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.