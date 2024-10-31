Україна розводить авіаційний "зоопарк". Два плюси і мінуси винищувачів Mirage 2000

У ході навчання деяких пілотів навіть довелося відрахувати, каже авіаексперт

Французькі винищувачі Dassault Mirage 2000 потрібні українським Повітряним силам як додаткова платформа для запуску крилатих ракет Storm Shadow/SCALP EG, однак з прийомом їх на озброєння ЗСУ можуть виникнути певні труднощі.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

Він розповів, що наші Повітряні сили зазнали втрат у бойових літаках, тому у нас є вільний наземний персонал, тож створення інфраструктури не стане проблемою. Однак є мінус — персонал має вільно володіти англійською мовою, оскільки нею викладена вся документація з обслуговування повітряних суден.

— Наземному персоналу, льотному й інженерно-технічному складу потрібно буде всі перемовини щодо запасних частин чи з інших питань вести англійською мовою, причому не просто зрозумілою, а мінімально середнього рівня, — каже авіаексперт.

За його словами, одного з пілотів навіть довелося відрахувати через те, що він не зміг оволодіти достатнім рівнем англійської. Тому навчання персоналу треба буде починати з вивчення мови.

Окрім того, якщо ми розводимо авіаційний "зоопарк", то розпорошуємо потужності нашого персоналу, бо ті, хто обслуговує "Міражі", не зможуть обслуговувати F-16, їх треба перенавчати, назвав другий мінус Валерій Романенко.

— Але ми беремо те, що нам можуть дати, і "Міражі" нам потрібні як запасний варіант якщо … у нас, боронь Боже, закінчаться Су-24. Нам потрібні носії Storm Shadow/SCALP EG, нашої на сьогодні найбільш далекобійної зброї, — каже він про плюси використання французької техніки.

Як пояснив науковий співробітник Національного авіаційного університету, число робочих Су-24 (надзвукових фронтових бомбардувальників, переобладнаних для запуску натовських крилатих ракет) скорочується через бойові ураження, ушкодження чи технічні причини. Це машини виробництва початку 1980-х років, тож вони вже давно "пенсіонери".

— У зв'язку з цим французька сторона чисті винищувачі Mirage 2000-5F допрацює до носіїв ракет SCALP. І зараз наші льотчики проходять тренування не на базі винищувального підрозділу або школи винищувальної авіації, а в бойовому підрозділі, який експлуатує Mirage 2000D (ударний винищувач-бомбардувальник. — Ред.). Носії "Скальпів" — це головна мета, для чого ми беремо ці літаки, — наголосив авіаексперт.

При цьому він вказав на ще один плюс Mirage 2000: все обладнання на колишніх винищувачах залишиться і вони зможуть перехоплювати цілі на малих висотах. Тож у разі потреби п’ять днів на тиждень "Міражі" можна буде використовувати як перехоплювачі і два дні на тиждень — запускати Storm Shadow і SCALP EG.

"Телеграф" писав, що Україна має отримати перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5F до кінця квітня 2025 року. Окрім крилатих ракет SCALP-EG їх озброять плануючими бомбами Hammer. В цьому й буде їхня головна роль – далекобійні удари по російських цілях як мінімум на тимчасово окупованій території.