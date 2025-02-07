Их роль в войне может стать одной из самых важных. Как ВСУ будут использовать самолеты Mirage-2000

Его основным ракетным вооружением выступают управляемые ракеты MICA

Украина получила первые истребители Mirage-2000 от Франции. Из-за особенностей бортовых систем и номенклатуры вооружения в составе Воздушных Сил ВСУ они займут узкую нишу самолетов противовоздушной обороны.

Mirage 2000-5F разработан для преодоления технологического отставания Франции в области современного ракетного вооружения. Модернизация включала новую авионику и интеграцию универсальных ракет MICA (с активной и инфракрасной наводкой), которые заменили устаревшие Magic 2 и Super 530, пишет "Милитарный".

Модернизация Mirage началась в 1980-х, с первым обновленным прототипом в 1989 году. Хотя версия 2000-5 первоначально предназначалась для экспорта, французские ВВС впоследствии осознали ее необходимость после опыта войн в Персидском заливе и на Балканах.

В 1993 году компания Dassault начала лоббировать заказы от французского правительства на модернизацию Mirage 2000C до версии 2000-5F из-за отсутствия экспортных контрактов. В результате Минобороны Франции профинансировало обновление 37 самолетов как временное решение до появления истребителя нового поколения Rafale.

Истребитель Mirage 2000-9 Воздушных сил ОАЭ

Первые модернизированные 2000-5F поступили во французские ВВС в 2000 году и привли внимание Греции, Катара и ОАЭ. Для ОАЭ разработана улучшенная версия 2000-9 с модернизированным радаром, новой авионикой и увеличенной дальностью полета.

Модернизация и производство самолетов продлились до 23 ноября 2007 года. Тогда Dassault сообщила о завершении производства новых самолетов в этой конфигурации и передала последний Mirage 2000-5 Mk.2 Воздушным силам Греции.

Технические характеристики

Украина получает Mirage 2000-5F – это модернизированные истребители Mirage 2000C 1982-1986 годов выпуска из состава французских ВВС. Они оснащены современными системами связи Link 16, ракетами MICA с активной или инфракрасной наводкой, радаром RDY-2 и усовершенствованным двигателем.

Link 16 обеспечивает обмен информацией между самолетами и коррекцию ракет MICA на больших расстояниях. Самолеты могут получать указания цели от самолетов ДРЛВ НАТО.

Радар RDY-2 (1998-2000 годов) обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 120 км и наземные – до 40 км. Он способен одновременно отслеживать 24 цели, сопровождать 8 и атаковать 4 из них. Как импульсный доплеровский радар, он эффективен против летящих на малых высотах целей.

Бортовая радиолокационная станция RDY-2 самолета Mirage 2000-5

Кроме обнаружения и сопровождения радар используется для передачи ракете координат для запуска. Основным ракетным вооружением выступают управляемые ракеты MICA, разработанные как модульная платформа с разными типами наведения. Ее максимальная дальность 80 км уступает аналогам: AIM-120 (120 км), Meteor (200+ км), Р-77 (110 км) и Type 99 (120 км).

Ракета воздух-воздух MICA с активной ГСН (сверху) и инфракрасной (снизу)

Вариант с инфракрасной наводкой имеет дальность 60 км и хорошую маневренность, но тяжелее аналогов (113 кг). Боевая часть составляет 13 кг — втрое меньше, чем у ракет с радиолокационным наведением. Максимальная скорость – 4 Маха. Существенным недостатком является высокая цена — около 2 млн евро за ракету, что значительно дороже AIM-9X Block 3 (600 тыс. долларов) и AIM-120D (1,6 млн долларов).

Как могут использоваться ВСУ

Mirage 2000-5F, созданный как истребитель преимущества в воздухе, может стать полезным дополнением к украинским F-16 и советским самолетам. Хотя он уступает F-16 по возможностям, его роль в войне может стать одной из самых важных - перехват крылатых ракет и беспилотников.

Возможна также интеграция французских управляемых бомб AASM, хотя это требует времени. Альтернативно, как показал опыт советских самолетов, возможно использование бомб без полной интеграции с системами самолета. Благодаря системе Link 16 Mirage смогут эффективно взаимодействовать между собой и F-16, обмениваясь данными в реальном времени.

Ранее "Телеграф" писал, чем помогут на фронте французские истребители Mirage 2000. Об этом рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.