Помилки у датах і сцена на пам'ятнику: як виглядає могила Григорія Чапкіса на Байковому

Балетмейстер помер від поважного віку

Григорій Миколайович Чапкіс — видатний український хореограф, народний артист України, відомий своєю участю як суддя в телешоу "Танці з зірками". Його не стало 13 червня 2021 року, а поховали танцюриста у Києві, на Байковому кладовищі.

На пам’ятнику Григорію Чапкісу припустилися помилки в датах, бо діти хореографа не змогли це проконтролювати. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про видатного балетмейстера і з’ясувати, як виглядає його могила.

Григорій Чапкіс — кар’єра

Його кар'єра охоплює понад сім десятиліть. Народившись 24 лютого 1930 року в Кишиневі, він з раннього віку захопився танцями, що стало початком його видатного шляху у світі хореографії.

У 16 років Чапкіс розпочав професійну діяльність, приєднавшись до Державного ансамблю пісні і танцю України під керівництвом Л.Д. Чернишової, який згодом став відомим як Ансамбль танцю України імені Павла Вірського. Протягом понад 30 років він був провідним танцівником цього колективу, виступаючи на престижних сценах світу.

Після завершення виступів у ансамблі, Чапкіс присвятив себе педагогічній діяльності. Він заснував власну школу танцю, де передавав свій досвід молодим поколінням. Також він був головним балетмейстером ансамблю бального танцю "Натхнення", учасники якого, незважаючи на поважний вік, демонстрували високий рівень майстерності.

Широкій аудиторії Григорій Чапкіс став відомим завдяки участі в телешоу "Танці з зірками", де він сидів у кріслі судді. У 2010 році хореограф був нагороджений званням Народного артиста України.

Причина смерті Григорія Чапкіса

Раніше повідомляли, що серце Григорія Чапкіса перестало битися внаслідок пережитої пневмонії або коронавірусу. Проте, з’ясувалося, що хореограф помер від поважного віку. Йому був 91 рік.

"У 22 з невеликим (час смерті — Ред). Ми всі ще в шоці. Помер, бо старенький. На 92 році людина, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", — сказав син Григорія Чапкіса Грег.

Могила Григорія Чапкіса

Після його смерті могила на Байковому кладовищі в Києві тривалий час залишалася без належного оформлення, що викликало занепокоєння серед шанувальників. Річ у тім, що через коронавірусну пандемію, а пізніше — вторгнення Росії на територію України, діти балетмейстера не могли облагородити могилу батька. Грег та Лілія проживають за кордоном — він у США, а вона — в Італії.

Лише через три роки на місці поховання встановили пам'ятник: меморіальний монумент з червоного граніту з портретом хореографа та паркетною сценою. "Танець — це життя, живіть танцюючи"", — такий надпис набито на плиті.

Помилка на пам’ятнику

На гранітній плиті автори пам’ятника набили неправильні дати народження та смерті Григорія Чапкіса. Дату народження Григорія Чапкіса замість 24 лютого вказано 24 квітня, а дату смерті замість 13 червня — 13 липня. Їх було допущено через те, що діти хореографа не змогли проконтролювати цей процес.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть і виглядають спадкоємці Григорія Чапкіса. Усі вони пішли стопами видатного хореографа і стали майстрами своєї справи.