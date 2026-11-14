За кордон з відстрочкою. Хто з чоловіків може виїхати з України

Одного пакету документів не вистачить

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Часто відстрочка дозволяє чоловікам вільно пересуватись територією України. Однак виникає питання: чи може вона дати можливість виїзду за кордон?

Порядок та умови виїзду Кабінет Міністрів України визначив у Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою № 57 від 27 січня 1995 року. Вони встановлюють окремі вимоги для людей з інвалідністю, осіб, які супроводжують близьких, та інших категорій громадян.

Для перетину кордону під час воєнного стану потрібна підстава, передбачена Правилами перетинання державного кордону, та документи, які її підтверджують.

Чому відстрочки самої по собі недостатньо

Відстрочка стосується призову на військову службу під час мобілізації. Право на перетин кордону визначають за умовами, встановленими для конкретної категорії громадян: значення мають підстава виїзду, підтвердні документи, а у випадках супроводу – також те, кого людина супроводжує.

Для перетину кордону потрібен паспортний документ із передбачених Правилами – зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У визначених законодавством випадках до нього додаються документи, що підтверджують право виїхати за відповідною підставою.

Право на виїзд підтверджують документами відповідно до обраної підстави Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які умови діють для супроводу близьких

Наприклад, людина, яка має дружину або чоловіка з інвалідністю, має право виїхати, супроводжуючи її чи його. Для цієї підстави Правила передбачають документи або їх нотаріально засвідчені копії, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність.

Для супроводу одного зі своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи вимоги ширші. Потрібні документи про родинні зв’язки та інвалідність, а також підтвердження спільного проживання або здійснення догляду. Догляд підтверджують відповідним актом чи документами про отримання компенсації, допомоги або надбавки на догляд.

Для супроводу батьків з інвалідністю I чи II групи передбачене підтвердження спільного проживання або догляду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для самостійного виїзду окремих категорій чоловіків віком від 23 до 60 років без близької людини, яку вони мають право супроводжувати, Правила передбачають додаткову умову. Потрібна довідка про перебування такої людини на консульському обліку, а також паспортні документи й підтвердження відповідної підстави виїзду.

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