США пережили масштабний авіаколапс: які три висновки слід зробити Україні

Збій авіадиспетчерського зв’язку залишив десятки тисяч пасажирів в аеропортах

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У США вже скасували загальнонаціональну заборону на вильоти, запроваджену 13 листопада через збій у системі управління повітряним рухом. Обмеження тривали близько чотирьох годин, відновлення рейсів відбувається поступово.

Як повідомляє Reuters, це була найдовша загальнонаціональна зупинка вильотів після терактів 11 вересня 2001 року. За наведеними агентством даними FlightRadar24, після збою 13 листопада понад 6600 рейсів скасували, ще 8600 затримали.

Чому зупинили вильоти та що сталося з літаками в небі

За словами міністра транспорту США Шона Даффі, проблеми почалися о 15:36: центри управління повітряним рухом зіткнулися з нестабільною роботою радарів і систем зв’язку. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило вильоти з міркувань безпеки.

"Наші комутатори, наші маршрутизатори фактично виявилися перевантаженими даними й почали видавати неузгоджені дані. Через це ми вимкнули систему", – сказав міністр транспорту США Шон Даффі.

Міністр наголосив, що повної втрати радарного спостереження чи зв’язку не було: тисячі літаків змогли безпечно приземлитися. Безпосередню несправність усунули, польоти безпечні, однак для запобігання повторним збоям потрібне масштабне оновлення застарілої системи.

Даффі закликав виділити на модернізацію 50 млрд доларів. Ще до аварії 13 листопада Білий дім і Міністерство транспорту просили Конгрес схвалити 30,1 млрд доларів на оновлення аеропортів та інфраструктури управління повітряним рухом.

За словами Шона Даффі, перевантажене мережеве обладнання почало видавати неузгоджені дані Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це могла бути кібератака?

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін повідомив, що слідство наразі не має жодних доказів кібератаки або збою через неконтрольовану систему штучного інтелекту. Водночас обидві версії залишаються предметом перевірки; до розслідування залучене Агентство національної безпеки США.

"Схоже, це було спричинено технічною несправністю, однак ми продовжуємо розбиратися", – сказав міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін.

Які висновки та небезпека для України

Перший висновок – вразливість критичної інфраструктури США. Проблеми з комунікаціями здатні зупинити роботу цілої галузі навіть без ракетних ударів чи масштабних кібератак. Для американської системи національної безпеки це серйозний сигнал про залежність транспорту від надійності мереж та обладнання.

Другий – комплексний характер гібридних загроз. Розвідувальні дрони, кібероперації, диверсії та шпигунство можуть бути складниками однієї стратегії тиску. Проте координація таких дій саме у зв’язку з цим авіаційним збоєм не доведена.

Третій – урок і потенційний непрямий ризик для України. Росія може застосовувати аналогічні методи проти транспортної, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури західних партнерів. Масштабна дестабілізація у США та Європі загрожувала б їхній здатності підтримувати Україну.

Підстав говорити про початок масштабної скоординованої атаки Росії чи Китаю на Захід наразі немає. Водночас пояснення лише старими маршрутизаторами було б передчасним спрощенням: для оцінки ширшої картини загроз важливі результати технічного розслідування FAA та встановлення обставин інцидентів на британських базах.

Як повідомляв "Телеграф", США знову обмежили Starshield для України. Що це за технологія та чому стало більше прильотів.