Обмін полоненими, НАТО та енергетика: про що Зеленський розповів журналістам (головне)

Глава держави також анонсував кадрові зміни

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Президент України Володимир Зеленський 14 листопада в розмові з журналістами розповів про підготовку обміну полоненими, переговори за участю Європи та умови обговорення членства в НАТО. Він також окреслив потреби міст в енергетичній допомозі.

Основні заяви президента передає РБК-Україна. За словами Зеленського, остаточну кількість учасників майбутнього обміну зараз визначають – ідеться про 1200–1300 людей.

Участь Європи в переговорах і питання про НАТО

Зеленський очікує повноцінної участі європейських представників у наступній зустрічі.

"Наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, а за одним столом переговорів, і в нас буде спільний порядок денний. Найімовірніше, це будуть три, чотири, п’ять осіб, які представлятимуть Європу загалом", – сказав президент України.

Окремо він розповів про питання, яке американська сторона порушила вперше, і відкинув закріплення нейтрального статусу України шляхом зміни Конституції.

"Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний пакет безпеки. Якщо американська сторона підтвердить нам це разом з іншими колегами по НАТО, тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо?" – заявив Зеленський.

"Закріплення нейтральності означає, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна не піде", – наголосив глава держави.

Перегляд безпеки Європи та наміри Путіна

За словами Зеленського, США порушували питання про іншу структуру безпеки після війни та залучали росіян до обговорення цього порядку денного.

"На мій погляд, це може бути небезпечно. Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це є частиною його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі", – сказав президент України.

Зеленський пов’язав ці наміри з ідеями, які, за його припущенням, Володимир Путін обговорював із Джо Байденом.

"Схоже, що у 2021 році Путін привозив Байдену саме цю ідею: перерозподіл сил у Європі та світі, ослаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ. Будь-які подібні зміни дуже небезпечні", – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, хто і коли має ухвалювати рішення про присутність союзницьких військ у Європі.

"Путін говоритиме про Фінляндію, Швецію. Упевнений, порушуватиме питання Угорщини та присутності американців у країнах Балтії. Це мають вирішувати всі європейські країни, які входять до НАТО, а не хтось окремо. І вирішувати – лише після закінчення війни, щоб не опинитися у шпагаті", – наголосив Зеленський.

Енергетична допомога, пакет Данії та Starshield

Зеленський назвав пріоритетні міста для енергетичної підтримки та потреби на випадок скорочення електротранспорту.

"Потрібні енергетичні пакети, особливо для Києва, Дніпра, Харкова, Херсона, Запоріжжя. Якщо доведеться скорочувати електротранспорт, то потрібні конкретний обсяг пального і кількість автобусів", – сказав президент України.

Відмову від енергетичного перемир’я він пов’язав особисто з Путіним. Інструментами тиску на російського керівника Зеленський назвав американські санкції та постачання зброї.

"Припинення вогню особисто не підтримує Путін. Санкції та зброя від США можуть змусити Путіна піти на поступки", – заявив президент.

Данія виділила Україні оборонний пакет на 645 млн євро, повідомив офіційний сайт президента України за підсумками зустрічі Зеленського з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені. У заявах 14 листопада Зеленський назвав серед напрямів підтримки 200 млн євро на виробництво дронів, боєприпаси для F-16 і окремий енергетичний пакет для Херсонської області.

Президент також повідомив про чинні обмеження Starshield.

"Starshield обмежив швидкість до 161 км/год на тимчасово окупованих територіях. Обмеження діють уже п’яту добу, попри всі заперечення SpaceX", – сказав Зеленський.

Кадрові зміни та провокації на Борщагівці

Коментуючи записи НАБУ щодо "Хімпрому", Зеленський анонсував кадрові зміни.

Провокації на Борщагівці президент назвав підготовленою історією. За його словами, судячи з матеріалів, які він бачив, інцидент був спланованим. Відповіді про те, що сталося, мають надати правоохоронці.