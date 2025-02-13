"Є хороший результат": Зеленський розповів про успіх ЗСУ на фронті

Також Президент анонсував зміни у командуванні Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський повідомив про "хороший результат на фронті". Глава держави не став уточнювати, на якому саме напрямку досягнуто успіху, щоб не політизувати ситуацію.

Однак він відзначив бійців 425-го окремого штурмового полку, подякувавши за їхню значущу роботу. Про це Володимир Зеленський заявив у четвер, 13 лютого, у своєму вечірньому зверненні.

Також Президент розповів, що говорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він доручив йому розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова на посаду заступника командувача Повітряних сил. За словами Зеленського, це рішення пов'язане з необхідністю посилення військової авіації.

Сергій Голубцов зараз обіймає посаду начальника авіації Командування Повітряних сил ЗСУ. Він є кавалером орденів Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького. З 2011 по 2015 рік Голубцов командував 114-ю бригадою тактичної авіації.

Щодо ситуації на фронті, то за даними Генерального штабу станом на 16 годину 13 лютого, найгарячішим залишається Покровський напрямок, де противник здійснив 23 атаки. Також зафіксовано зростання ворожої активності на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський сказав, коли скасують воєнний стан в Україні. Крім того, глава держави заявив, що не проти виборів.