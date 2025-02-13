"Не дуже приємно": Зеленський висловився про дзвінок Трампа Путіну і зробив заяву щодо переговорів

Глава держави вважає, що пріоритетом має бути Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.

Таку заяву гарант зробив під час спілкування із журналістами. Про це 13 лютого повідомляє SkyNews.

"Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Якісь двосторонні переговори про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні переговори про Україну без нас ми не прийматимемо", — сказав Зеленський.

Водночас WELT пише наступне: "Зеленський усвідомлює, що він не матиме жодного слова щодо припинення війни".

Президент додав, що його розмова з Трампом була "дуже гарною". Однак дзвінок американського президента Путіну був для нього неприємним.

"Я не сприймаю, що це був пріоритет, що він спочатку поговорив з РФ. Хоча справді це не дуже приємно", — зазначив Зеленський

При цьому президент вважає, що пріоритетом обов’язково має бути Україна. Щодо дзвінків, то він не вважає, що РФ у Трампа у пріоритет, якщо він першим зателефонував Путіну, а ось зустріч, як зазначає Зеленський, має бути саме з Україною.

"Зустрічі Україна-Америка — для нас пріоритет. І лише після цих зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю, тоді вже справедливо говорити з росіянами", — зазначив він.

Також коротко Зеленський висловився на тему виборів в Україні. Він відповів журналістам, що таке питання зараз не варте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним та Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.

При цьому Трамп зробив низку заяв щодо України, зокрема сказав, що наша держава не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.