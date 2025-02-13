"Есть хороший результат": Зеленский рассказал об успехе ВСУ на фронте

Также Президент анонсировал изменения в командовании Воздушных сил

Президент Владимир Зеленский сообщил о "хорошем результате на фронте". Глава государства не стал уточнять, на каком именно направлении достигнут успех, чтобы не политизировать ситуацию.

Однако он отметил бойцов 425-го отдельного штурмового полка, поблагодарив за их значимую работу. Об этом Владимир Зеленский заявил в четверг, 13 февраля, в своем вечернем обращении.

Также Президент рассказал, что говорил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он поручил ему рассмотреть назначение бригадного генерала Сергея Голубцова на должность заместителя командующего Воздушными силами. По словам Зеленского, данное решение связано с необходимостью усиления военной авиации.

Сергей Голубцов сейчас занимает должность начальника авиации Командования Воздушных сил ВСУ. Он кавалер орденов Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого. С 2011 по 2015 год Голубцов командовал 114 бригадой тактической авиации.

Что касается ситуации на фронте, то по данным Генерального штаба по состоянию на 16 часов 13 февраля, самым горячим остается Покровское направление, где противник совершил 23 атаки. Также зафиксирован рост активности россиян на Новопавловском направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сказал, когда отменят военное положение в Украине. Кроме того, глава государства заявил, что не против выборов.