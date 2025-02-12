Ще до повного миру. Зеленський сказав, коли скасують воєнний стан в Україні

Зеленський заявив, що не проти виборів

Володимир Зеленський не проти виборів в Україні, адже влада "не отруїла його". Але вони пройдуть, коли буде скасовано воєнний стан. Він, до речі, на думку гаранта, може бути скасований навіть до встановлення повного миру в країні.

Так, під час інтерв’ю виданню The Economist, глава держави відкинув коментарі спецпосланника президента США з питань України Кіта Келлога, який днями сказав, що Штати хочуть проведення виборів в Україні у разі, якщо буде перемир’я з РФ. Водночас президент дав зрозуміти, що не проти самих виборів.

Він наполягає, що влада не отруїла його. І додає, що це те, що відрізняє його від людини у Кремлі.

"І в мене є час, у нього немає. Він безперечно скоро помре", — сказав він.

Варто зазначити, як передає Kyiv Independent, трохи раніше Зеленський вже говорив, коли ці вибори можуть відбутися.

"Парламент може призначити дату виборів, як тільки закінчиться гаряча стадія війни і буде скасовано воєнний стан", — цитує видання слова президента.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кремлі зухвало відреагували на слова Зеленського про обмін територіями з Росією