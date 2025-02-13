Зеленський попередив США, що американські солдати будуть вмирати

Голова держави також озвучив кількість миротворців, яку потребує Україна

Президент України Володимир Зеленський попередив США, що американським військовослужбовцям все одно доведеться воювати з Росією.

При цьому не всім солдатам пощастить вижити. Про це український лідер розповів журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого.

"Вчора, коли ми говорили з міністром, я йому сказав, ви знаєте, що є ваші американські бригади. Це натівські війска і вони знаходяться на території Європи. Якщо вторгнення буде – воно буде швидке і ваші військові будуть воювати", – сказав він.

Зеленський пояснив, що неможливо говорити тільки про "profits" (прибутки – ред.). США мають думати й про те, щоб зберегти життя своїх людей.

"Там десь сто тисяч контингенту американського в Європі знаходяться. Просто вони будуть воювати і не всі виживуть. Тому що це – війна, і тому що це – росіяни", – додав він.

Також президент наголосив, що без гарантій безпеки неможна, та уточнив, які гарантії можуть бути, на його думку.

"А що це – гарантії безпеки? НАТО, сильна зброя, ракети ядерна зброя, якийсь стримуючий пакет? Або будемо будувати НАТО в Україні. Тоді зброя – від вас, контингент – від європейців і американців", – сказав голова держави.

За його словами, він доручив військовим порахувати кількість миротворців, яких потребує Україна.

"Ми намалювали мапу. Якщо що, у нас все готове і в принципі я у Мюнхені можу про це говорити. Не дуже відкрито. Але там потрібно сто тисяч людей", – резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.