Почнуть негайно: Єрмак розповів, про що Зеленський домовився з Трампом

В ОПУ розкрили деталі розмови президентів України та США

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп провели "добру та конкретну розмову". Сторони змогли домовитися про негайний початок роботи команд після закінчення війни.

Про це розповів голова офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, глава Білого дому заявив, що має намір зробити все, щоб війна Росії проти України закінчилася.

"Президенти домовилися про негайний початок роботи команд. І президент Трамп навіть повідомив у своєму офіційному твітті заявив, що це буде насамперед держсекретар Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волтц і також він сказав про віцепрезидента Джея Ді Венса. З двома з них президент з делегацією зустрінуться в Мюнхені вже через добу", — сказав Єрмак.

За його словами, на цих переговорах вже буде напрацьовано "конструкції" щодо завершення війни.

Єрмак додав, що Зеленський під час розмови наполягав на необхідності укладання справедливого миру та наголошував, що незалежність та територіальна цілісність України не може бути предметом компромісів.

Як повідомлялося раніше, Трамп провів розмову з Путіним 12 лютого. Під час діалогу Путін запросив Трампа відвідати Росію.

Відразу після цього американський президент зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.