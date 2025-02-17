В Україні зафіксували температуру майже -30: в якій з областей добряче померзли ( відео)

Рекордне падіння температури зафіксовано вранці 17 лютого

Лютий 2025 року приніс в Україну відчутне зниження температури, що зачепило більшість регіонів країни. Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ) повідомив про зміни в погоді, зокрема прозначні опади та значне похолодання.

За словами речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, тепла погода, яка спостерігалась в Україні останнім часом, була пов'язана з повітряними масами, що надходили з південних широт. Проте, синоптична ситуація змінилася, і на більшу частину території України повітря почало надходити з північного заходу, що і спричинило зниження температури.

Регіональні особливості

Найбільше похолодання відчули жителі західних областей. У Рівному о 7 ранку зафіксували -17 градусів Цельсія. А на півночі Рівненщини взагалі було — 27°. Відповідним відео поділився місцевий телеграм-канал.

Весна 2025

Синоптикиня Віра Балабух прогнозує, що весна 2025 року буде теплішою на 1-2 градуси, проте не виключає періоди похолодання. Вона також зазначила, що кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни. Загалом, 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень.

Раніше "Телеграф" про найхолодніші дні у передостанній тиждень зими. Люті морози до -20 накриють кілька областей.