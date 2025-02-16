Частину українців після снігопадів може ще й затопити: де і коли чекати

Є потенційна загроза для населення та інфраструктури

Український гідрометеорологічний центр попереджає про можливі різкі коливання рівнів води на річках північної України. Це станеться 16-18 лютого через посилення льодових явищ.

Про це повідомили на Фейсбук сторінці відомства. Там зазначили, що на річках суббасейнів Прип'яті та Десни прогнозуються коливання рівня води з добовою інтенсивністю 0,1-0,5 метра.

Для цих територій негативних наслідків не очікується. Складніша ситуація на Верхньому Дніпрі, де через утворення зажорів льоду можливе:

затоплення понижених прируслових ділянок

порушення транспортного сполучення

часткове затоплення господарських об'єктів у прирічкових селах Чернігівського району

Синоптики встановили жовтий рівень небезпеки, що означає потенційну загрозу для населення та інфраструктури.

Місцевим жителям рекомендується стежити за повідомленнями гідрометцентру та дотримуватися вказівок місцевої влади.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну насуваються сильні морози та снігопади. Вже від 15 лютого по всій території країни почнеться значне похолодання, яке у передостанній тиждень лютого сягне піка.