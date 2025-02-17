В Украине зафиксировали температуру почти -30: в какой из областей сильно померзли (видео)

Рекордное падение температуры зафиксировано утром 17 февраля

Февраль 2025 года принес в Украину ощутимое снижение температуры, что задело большинство регионов страны. Украинский гидрометеорологический центр (УкрГМЦ) сообщил об изменениях в погоде, в частности, осадках и значительном похолодании.

По словам пресс-секретаря Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, теплая погода, которая наблюдалась в Украине в последнее время, была связана с воздушными массами, поступавшими из южных широт. Однако синоптическая ситуация изменилась, и на большую часть территории Украины воздух начал поступать с северо-запада, что и повлекло за собой снижение температуры.

Региональные особенности

Наибольшее похолодание ощутили жители западных областей. В Ровно в 7 утра зафиксировали -17 градусов Цельсия. А на севере Ровенщины вообще было -27°. Таким видео поделился местный телеграм-канал.

Весна 2025

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что весна 2025 года будет теплее на 1-2 градуса, однако не исключает периоды похолодания. Она также отметила, что климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны. В целом 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений.

Ранее "Телеграф" о самых холодных днях в предпоследнюю неделю зимы. Сильные морозы до -20 накроют несколько областей.