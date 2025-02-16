Люті морози до -20. Названо найхолодніші дні у передостанній тиждень зими

Одягайтесь тепліше

Останні тижні лютого не порадують українців теплою погодою, адже вже з понеділка почнеться значне похолодання. Стовпчик термометра подекуди опускатиметься до -20 градусів.

"Телеграф" розповість про найхолодніші дні у передостанній тиждень лютого, спираючись на дані порталу ventusky.com. За прогнозом синоптиків з 17 лютого і до кінця тижня, 23 лютого, українців очікують морози від -10 градусів.

Коли в Україні буде найхолодніше

У понеділок, 17 лютого, стовпчик термометра поступово почне опускатись. Вночі по всій території країни очікуються морози від -8 до -16 градусів, вдень буде трохи тепліше — до -2 градусів.

У вівторок, 18 лютого, очікуються сильний мороз на сході та заході країни. Біля високогір'я Карпат "мінуси" сягнуть -19 градусів, а у північно-східних областях -19 градусів вночі. Вдень температура прогріється до -10 градусів.

У середу, 19 лютого, люті морози триматимуться і на сході України, і на заході. Найхолодніше буде біля високогір'я та у Сумській, Харківській областях, тут позначка термометра опуститься майже до -20 градусів.

Далі, за прогнозом синоптиків, холоди трохи відступлять і до неділі, 23 лютого, буде до -12 градусі в середньому. А наприкінці тижня вітер знову принесе північні потоки на схід України, де очікується до -20 градусів вночі.

Зауважимо, що протягом морозних днів сильних опадів синоптики не прогнозують, проте подекуди може накрапати сніг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну насуваються люті морози. Вже відомо, коли чекати другої хвилі похолодання.