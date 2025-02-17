Вдарить до -20: яким областям приготуватись до сильних морозів

На дорогах прогнозують ожеледицю

В Україні з 17 лютого очікується морозна погода з опадами. Така погода буде пов'язана з пануванням на нашій території холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, часом спостерігатиметься випадання снігу, але опади здебільшого очікуються незначні. Він поділився прогнозом.

Погода в Україні 17 лютого

17 лютого невеликий сніг очікується вночі на заході країни, а вдень — у центральних областях та Карпатах. На решті території опадів не передбачається. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура становитиме від -7 до -12, на півночі та сході, а також у Карпатах від -13 до -18 градусів морозу, подекуди до -20 морозу. Вдень температура коливатиметься від -3 до -8, на півдні та Закарпатті від -2 до +3 тепла.

Погода в Україні 18 лютого

18 лютого по всій території України буде холодно, без істотних опадів. Ожеледиця на дорогах збережеться. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура опуститься до -8…-13, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -14…-19, місцями до -21 морозу. Денна температура становитиме -2…-7 морозу, на півдні та Закарпатті -2…+3 тепла.

Погода в Україні 19 лютого

19 лютого вночі опадів не очікується, а вдень можливий невеликий сніг у західних та подекуди північних регіонах. На дорогах — ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у північних та західних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від -7 до -12,, на півночі, сході та в Карпатах від -13 до -19 морозу.. Вдень повітря прогріється до -1…-6, на півдні та Закарпатті до -3…+2 тепла.

Раніше "Телеграф" писав, що Український гідрометеорологічний центр попереджає про можливі різкі коливання рівнів води на річках північної України. Це станеться 16-18 лютого через посилення льодових явищ.