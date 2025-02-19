У Дніпрі здають кімнати для рукастих квартирантів за мізерну суму (фото)

У приміщенні є електрика, вода та каналізація

У Дніпрі на вулиці Матроська здають у оренду дві кімнати у комунальній квартирі. Вартість кожної – 1500 гривень на місяць, проте майбутнім мешканцям доведеться самостійно виконати ремонт.

Оголошення про оренду з’явилося на популярному українському сайті купівлі-продажу. У ньому зазначено, що кожна кімната має площу 18 м². Окрім цього, у квартирі проживає ще один орендар, який має власну кімнату та кухню.

Спільні приміщення включають коридор площею 38 м² та суміжний санвузол на 7 м². Квартира потребує косметичного ремонту, а орендодавець навіть вказав, що її можна використовувати під склад.

Попри загальний стан житла, є необхідні комунікації – електрика, вода, каналізація та центральний водопровід. У разі блекаутів водопостачання продовжує працювати. Опалення – індивідуальне електричне.

Орендодавець також зазначив, що готовий заселити мешканців із домашніми улюбленцями – зокрема котами або іншими тваринами.

Квартира має розвинену інфраструктуру: неподалік розташовані школа, дитячий садок, лікарня, аптека, супермаркети, ринок, громадський транспорт, а також ресторани та банкомати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що нестандартна пропозиція оренди з’явилася в Одесі – там за 3000 гривень здають крихітну квартиру. У квартирі відсутній балкон, але найцікавіше – це процес прийняття водних процедур. У санвузлі немає ванни чи душової кабіни. Крім унітаза та раковини там є душова насадка на металевому шлангу та дірка в підлозі.