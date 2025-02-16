Більше схожа на склад. У Мукачеві здають незвичайну квартиру, фото

У приміщенні є газ, електрика та вода

У Мукачеві здається житлове приміщення у самому центрі міста, навпроти собору Святого Мартина. Загальна площа – 40 м², тип будинку – "чешка". Вартість оренди приміщення – 4500 гривень.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Площа кухні – 7 м², кількість кімнат – одна. Є меблі, але приміщення знаходиться в аварійному стані.

Санвузол суміжний, опалення — індивідуальна електрика. Є центральна каналізація, центральний водогін, вивіз відходів.

Вхід у приміщення нагадує вхід на склад.

Поруч розташовані кафе, школа, дитячий садок, супермаркет, ТРЦ, магазин-кіоск, зупинка громадського транспорту. У приміщенні можна жити з домашніми тваринами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі здають трикімнатну квартиру за 2000 тисяч та гривень. При цьому одна кімната буде недоступна, оскільки вона закрита, а на ремонт у квартирі та інші мінімальні блага розраховувати також не варто.