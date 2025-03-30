Хрущовка для сміливих: у Києві продають квартиру в аварійному стані (фото)

Меблів немає, проте є ґрати на вікнах

У Києві на вторинному ринку нерухомості з’явилася нетипова пропозиція — однокімнатна квартира у хрущовці, яка перебуває в аварійному стані. Попри потребу в капітальному ремонті, житло може зацікавити покупців своєю ціною та розташуванням.

Відповідне оголошення з'явилося на популярному сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що ціна за таке помешкання становить 1,1 млн гривень або 28 000 доларів.

"Однушка" розташована на першому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку по вулиці Д. Багалія (Пожарського), 1 у Дарницькому районі столиці.

Загальна площа становить 28,2 квадратних метрів, з яких 15,1 квадратних метрів припадає на житловий простір, а 6,7 — на кухню. Планування квартири роздільне, є суміжний санвузол, а також централізоване опалення.

Стан хрущовки залишає бажати кращого: вона не має меблів та побутової техніки, потребує капітального ремонту, а з елементів комфорту вказані лише ґрати на вікнах.

Попри це об'єкт розташований у Дарницькому районі Києва з розвиненою інфраструктурою. У пішій доступності є станція метро "Дарниця" (15 хвилин ходьби), зупинки транспорту, супермаркети, кафе, аптеки, парк, церква, поштові та банківські відділення.

Враховуючи стан квартири — це шанс для покупців, які шукають бюджетний варіант для того, щоб створити власний простір за своїм смаком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві також продають квартиру майже задарма, водночас перебувати там можна з тваринами, але без дітей. Оселя нагадує кімнати часів СРСР із килимами на стінах.