В Днепре сдают комнаты для рукастых квартирантов за мизерную сумму (фото)

В помещении есть электричество, вода и канализация.

В Днепре по улице Матросская сдают в аренду две комнаты в коммунальной квартире. Стоимость каждой – 1500 гривен в месяц, однако будущим жителям придется самостоятельно выполнить ремонт.

Объявление об аренде появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. В нем отмечено, что каждая комната имеет площадь 18 м². Кроме того, в квартире проживает еще один арендатор, который имеет собственную комнату и кухню.

Общие помещения включают коридор площадью 38 м2 и смежный санузел на 7 м2. Квартира нуждается в косметическом ремонте, а арендодатель даже указал, что ее можно использовать под склад.

Несмотря на общее состояние жилья, есть необходимые коммуникации – электричество, вода, канализация и центральный водопровод. В случае блекаутов водоснабжение продолжает работать. Отопление – индивидуальное электрическое.

Арендодатель также отметил, что готов заселить жильцов с домашними питомцами – в частности котами или другими животными.

Квартира располагает развитой инфраструктурой: неподалеку расположены школа, детский сад, больница, аптека, супермаркеты, рынок, общественный транспорт, а также рестораны и банкоматы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что нестандартное предложение аренды появилось в Одессе – там за 3000 гривен сдают крошечную квартиру. В квартире отсутствует балкон, но самое интересное – это процесс принятия водных процедур. В санузле нет ванной или душевой кабины. Кроме унитаза и раковины есть душевая насадка на металлическом шланге и дыра в полу.