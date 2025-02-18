Крихітні кімнати та туалет на кухні: в Одесі недорого здають запущену квартиру (фото)

Площа кухні складає 6 квадратів, а загальна площа всього 23 кв.м

Нестандартна пропозиція оренди з’явилася в Одесі – там за 3000 гривень здають крихітну квартиру. Як мешканців власники хочуть бачити сімейну пару або самотню дівчину.

Відповідне оголошення розміщено на одній із популярних українських платформ купівлі-продажу. У житлі відсутні балкон та двері між санвузлом та кухнею.

Малогабаритна квартира розташована на першому поверсі 9-поверхівки. Площа кухні складає 6 квадратів, а загальна площа всього 23 кв. Є централізоване опалення.

Квартира мебльована у радянському стилі. Судячи з фото, останній ремонт там був також за часів СРСР. У кімнаті є крісло, двоспальна софа, шафа, пластиковий комод, дзеркало та традиційний килим на стіні. На стіні також висить старий телевізор, а невеличке віконце заґратовано.

У квартирі відсутній балкон, але найцікавіше – це процес прийняття водних процедур. У санвузлі немає ванни чи душової кабіни. Крім унітаза та раковини там є душова насадка на металевому шлангу та дірка в підлозі. Відповідно, можна прийняти душ, стоячи біля унітаза на підлозі.

Також примітно, що дверей між санвузлом та кухнею теж немає. Ймовірно, тому, що їх було б неможливо відкрити через мікроскопічні розміри обох кімнат. У кухні є холодильник, пральна машинка-автомат та навісні шафи. Дошка на пральній машині ймовірно виконує роль столу.

В оголошенні зазначено, що квартиру хочуть здати парі чи одній дівчині. Також зазначається, що заставну суму розіб’ють на 2 місяці.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва за 4999 гривень здають однокімнатну квартиру без водопостачання. Орендодавець пропонує житло площею 31 квадратний метр, проте попереджає про відсутність базових зручностей через замерзлу трубу.