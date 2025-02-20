Десятки вбитих та поранених: показуємо найкривавіший день Євромайдану у фото

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Це люди, котрі віддали своє життя за Україну під час Революції Гідності. 20 лютого 2014 року став одним із найкривавіших днів на Євромайдані, коли по мітингувальниках відкрили вогонь.

"Телеграф" покаже найкривавіший день Євромайдану у фото, щоб нагадати, як українці виборювали своє європейське майбутнє і прогнали з країни президента-зрадника Януковича.

Революція Гідності розпочалася у листопаді 2013 року – українці вийшли на протести у відповідь на відмову урядом Януковича підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Фото: Getty Images

Вперше силою спробували розігнати мітингувальників у Києві 30 листопада за наказом тодішнього керівника МВС Валерія Коряка. Проте силова протидія мітингам та спроби їх зупинити лише підливали олії у вогонь народного гніву. З кожним днем мирні акції протестів по всій Україні стали більш масовими. А головним місцем розвитку подій став головний майдан у Києві, який згодом отримав назву Євромайдан.

Фото: Getty Images

Фінальним та найбільш драматичним етапом Революції Гідності стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло понад сотня протестувальників, а ще кілька тисяч було травмовано та поранено. Героїв, які загинули під час силових штурмів на Євромайдані, незабаром стали називати Героями Небесної Сотні.

Фото: Getty Images

Указом президента від 11 лютого 2015 року в Україні дата 20 лютого була започаткована Днем Героїв Небесної Сотні. І сьогодні, через 11 років після трагічних подій на Євромайдані, ми, українці, згадуємо та шануємо Героїв, які віддали життя за європейське майбутнє України.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" опублікував добірку патріотичних картинок до Дня Героїв Небесної Сотні 2025 року. Цими листівками можна поділитися у соцмережах та вшанувати пам’ять Героїв.