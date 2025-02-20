Десятки убитых и раненых: показываем самый кровавый день Евромайдана в фото

Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Это люди, которые отдали свою жизнь за Украину во время Революции Достоинства. 20 февраля 2014 года стал одним из самых кровавых дней на Евромайдане, когда по митингующим открыли огонь.

"Телеграф" покажет самый кровавый день Евромайдана в фото, чтобы напомнить, как украинцы боролись за свое европейское будущее и прогнали из страны президента-предателя Януковича.

Революция Достоинства началась в ноябре 2013 года — украинцы вышли на протесты в ответ на отказ правительством Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Фото: Getty Images

Впервые силой попытались разогнать митингующих студентов в Киеве 30 ноября по приказу тогдашнего руководителя МВД Валерия Коряка. Однако силовое противодействие митингам и попытки их остановить только подливали масла в огонь народного гнева. С каждым днем мирные акции протестов по всей Украине стали все более массовыми. А главным местом развития событий стал главный майдан в Киеве, который позже получил название Евромайдан.

Фото: Getty Images

Финальным и наиболее драматичным этапом Революции Достоинства стали события в Киеве 18-20 февраля, в ходе которых погибли более сотни протестующих, а еще несколько тысяч были травмированы и ранены. Героев, которые погибли во время силовых штурмов на Евромайдане вскоре стали называть Героями Небесной Сотни.

Фото: Getty Images

Указом президента от 11 февраля 2015 года в Украине дата 20 февраля была учреждена Днем Героев Небесной Сотни. И сегодня, спустя 11 лет после трагических событий на Евромайдане, мы, украинцы, вспоминаем Героев, которые отдали жизнь за европейское будущее Украины.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку патриотических картинок ко Дню Героев Небесной Сотни 2025. Этими открытками можно поделиться в соцсетях и почтить память Героев.