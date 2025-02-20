В Україні згадують Героїв Небесної Сотні. Якою була Революція Гідності (фото)

Пройшло 11 років із моменту розстрілу людей на Майдані

У четвер, 20 лютого, в Україні згадують Героїв Небесної Сотні. 11 років тому силовики, підконтрольні тодішньому президенту Віктору Януковичу, розстріляли протестувальників на Майдані у Києві. Усього через ті трагічні події загинуло понад 100 людей.

Саме їх у народі і нарекли Небесною Сотнею. Щорічно, починаючи із 2015 року, 20 лютого Україна вшановує пам'ять полеглих під час Революції Гідності. Тож "Телеграф" пропонує читачам згадати події 11-річної давнини.

З чого почалася Революція

Восени 2013 року в Україні розпочалися протести через відмову уряду від європейської інтеграції. Люди вимагали відставки спочатку прем’єр-міністра Миколи Азарова, а потім відставки і самого Віктора Януковича. Зрештою, обидва з різницею в кілька місяців, залишили свої посади.

Акції протесту тривали всю зиму 2013-2014 років та закінчилися на початку весни. Вони проходили не лише у Києві, а й в інших містах України. Проти протестувальників влада використала підрозділи спеціального призначення МВС та СБУ. Це "Беркут", "Сокіл", "Альфа", "Барс", "Тигр", "Кобра" тощо.

Події 20 лютого

Незважаючи на укладання перемир’я між керівниками опозиції та Януковичем, протистояння у центрі Києва не припинялося. Силовики використовували водомети та застосовували зброю для розгону протестувальників, ті підпалювали петарди та "коктейлі Молотова".

Джерело: Facebook-спільнота "Майдан 18-20 лютого. Як все було"

Під час боїв на вулиці Інститутській протестувальники відтіснили силовиків до Жовтневого палацу. Але потім на вулицях з’явилися невідомі бійці зі зброєю у чорній формі. Вони відкрили по людях вогонь на ураження.

Згодом виникне версія, що це могли бути або співробітники "Альфи" СБУ, або бійці т.зв. "Чорної роти" "Беркута". Також по протестувальниках стріляли і снайпери.

Джерело: Facebook-спільнота "Майдан 18-20 лютого. Як все було"

Того ж дня керівник МВС України Віталій Захарченко заявив, що підписав наказ про видачу співробітникам міліції вогнепальної зброї через "напади з боку екстремістів".

Наслідки

Внаслідок розстрілів того дня загинуло понад 40 людей з боку протестувальників та 4 силовики. Увечері 20 лютого Верховна Рада України ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей". Силовиків вивели з Майдану, а на вулицях Києва та інших міст з’явилися патрулі Самооборони.

Джерело: Facebook-спільнота "Майдан 18-20 лютого. Як все було"

Наступного дня, 21 лютого, в Україні прощалися із загиблими на Майдані. Водночас Янукович та його наближені втекли з країни, а Росія розпочала неоголошену війну та анексію Криму.

Як повідомляв "Телеграф", 15 лютого 2025 року виповнилося 36 років від дня виведення радянських військ з Афганістану. На тій війні загинуло близько 15 тисяч солдатів та офіцерів, серед яких майже три тисячі українців.