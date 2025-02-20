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День Героїв Небесної Сотні 2025: патріотичні картинки, щоб поділитися в соцмережах та вшанувати пам’ять

Автор
Галина Струс
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Автор
Пам’ятний день, присвячений Героям Небесної Сотні, було встановлено у 2015 році указом президента
Пам’ятний день, присвячений Героям Небесної Сотні, було встановлено у 2015 році указом президента. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня в Україні пам’ятний день – День Героїв Небесної Сотні

У четвер, 20 лютого, в Україні відзначається важливий пам’ятний день – День Героїв Небесної Сотні. Сьогодні українці вшановують пам’ять Героїв, які загинули під час Революції Гідності 2013-2014 років від снайперських куль, коли силовики розганяли мирний Майдан.

На державному рівні пам’ятний день 20 лютого в Україні було встановлено указом президента від 11 лютого 2015 року. Революція Гідності в Україні розпочалася у листопаді 2013 року, коли президент Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Українці вимагали євроінтеграцію. І коли влада у країні вирішила змінити політичний курс у бік Росії, люди вийшли на масові мирні протести. Мітингувальники виступали не лише за євроінтеграцію, а й проти корупції, узурпації влади та порушення прав громадян в Україні.

Найкривавіша сторінка Революції Гідності – це час із 18 по 20 лютого 2014 року. Тоді силовики відкрили вогонь по мирних протестувальниках на вулиці Інститутській у Києві. Внаслідок спроби збройного розгону Майдану загинуло понад 100 людей, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні.

День Героїв Небесної Сотні – це нагадування про ціну свободи та гідності, відданість тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України. "Телеграф" підготував патріотичні картинки, щоб ви могли поділитися ними в соцмережах та нагадати всім про цей важливий пам’ятний день.

День Героїв Небесної Сотні 2025, День пам’яті, листівки, картинки
День Героїв Небесної Сотні 2025, День пам’яті, листівки, картинки
День Героїв Небесної Сотні 2025, листівки, картинки
День Героїв Небесної Сотні 20 лютого, День пам’яті, листівки, картинки
День Героїв Небесної Сотні 20 лютого, День пам’яті, листівки, картинки
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Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.

Теги:
#День пам'яті #Листівки #День Героїв Небесної Сотні