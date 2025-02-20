День Героїв Небесної Сотні 2025: патріотичні картинки, щоб поділитися в соцмережах та вшанувати пам’ять

Цього дня в Україні пам’ятний день – День Героїв Небесної Сотні

У четвер, 20 лютого, в Україні відзначається важливий пам’ятний день – День Героїв Небесної Сотні. Сьогодні українці вшановують пам’ять Героїв, які загинули під час Революції Гідності 2013-2014 років від снайперських куль, коли силовики розганяли мирний Майдан.

На державному рівні пам’ятний день 20 лютого в Україні було встановлено указом президента від 11 лютого 2015 року. Революція Гідності в Україні розпочалася у листопаді 2013 року, коли президент Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Українці вимагали євроінтеграцію. І коли влада у країні вирішила змінити політичний курс у бік Росії, люди вийшли на масові мирні протести. Мітингувальники виступали не лише за євроінтеграцію, а й проти корупції, узурпації влади та порушення прав громадян в Україні.

Найкривавіша сторінка Революції Гідності – це час із 18 по 20 лютого 2014 року. Тоді силовики відкрили вогонь по мирних протестувальниках на вулиці Інститутській у Києві. Внаслідок спроби збройного розгону Майдану загинуло понад 100 людей, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні.

День Героїв Небесної Сотні – це нагадування про ціну свободи та гідності, відданість тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України. "Телеграф" підготував патріотичні картинки, щоб ви могли поділитися ними в соцмережах та нагадати всім про цей важливий пам’ятний день.

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