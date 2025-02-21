Скандальний "Доктор Пі" звернувся до Трампа: хто він такий і чому розлютив українців

Через дії псевдолікаря померло щонайменше 2 людини, але у 2024 році суд не знайшов у смертях пацієнтів прямого зв'язку з діями Слюсарчука

Андрій Слюсарчук, відомий як "Доктор Пі", опублікував емоційне звернення до Дональда Трампа та Володимира Путіна у Facebook, що викликало хвилю суперечливих реакцій серед українців. У своєму пості він різко розкритикував політику обох президентів.

"Телеграф" розповідає, хто такий Слюсарчук, чому про нього знову згадали, і чим він "прославився" раніше.

"Доктор Пі" Слюсарчук. Чому про нього знову заговорили і що він написав Трампу

Пост Слюсарчука став вірусним у соціальних мережах. У зверненні він описує жахливі наслідки війни очима нібито лікаря: "Ви хочете знати, яка ціна вашої 'політики'? Заходьте до мене в морг. Ось вона — на столах", — пише автор, описуючи страждання цивільних, особливо дітей.

"Знайте: кожен ваш крок назустріч один одному — це крок по наших могилах", — додає Слюсарчук, знову представляючись професором-нейрохірургом.

Багато українців лайкали та поширювали допис, не знаючи або забувши, хто такий Андрій Слюсарчук. Інші ж, пам'ятаючи його скандальне минуле, відразу почали обурюватись. "Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії", — зазначив журналіст Денис Казанський.

Пост Дениса Казанського

Медіаексперт Отар Довженко назвав ситуацію "типовим медіавірусом" і зауважив, що немає доказів, що автором тексту справді є Слюсарчук.

Український публіцист та журналіст Віктор Трегубов сказав, що у соцмережах вірять тим, хто вміє красиво говорити. І дарма що це шахрай.

Журналіст Олександр Радчук назвав цю ситуацію типовою помилкою в медіапросторі — не перевіряти інформацію, яку люди поширюють.

Біографія Слюсарчука

Існує дві версії біографії Андрія Слюсарчука. Перша – та, яку поширював він сам. Друга – результат журналістського розслідування.

За словами самого Слюсарчука, він народився у Вінниці, рано втратив батьків у автокатастрофі. Він стверджував, що здобув медичну освіту в Москві, вступивши до інституту в 12 років і завершивши навчання в 18. Згодом нібито переїхав на Львівщину через кохану Анжелу, яка пізніше померла. Там працював у районній лікарні та проводив сеанси гіпнозу.

Свою освіту Слюсарчук доповнював розповідями про навчання в Санкт-Петербурзькому університеті, який нібито закінчив за рік, та захистом дисертації в Москві, де отримав професорське звання. Після цього, за його словами, повернувся до Львова викладати в політехнічному університеті.

Проте у 2009 році газета "Експрес" опублікувала розслідування життя "Доктора Пі". Згідно з розслідуванням, Слюсарчук народився в Житомирі, мати відмовилася від нього, тому він виховувався в інтернаті, де здобув спеціальність штукатура-плиточника.

Журналісти з'ясували, що він безуспішно намагався влаштуватись нейрохірургом у Новояворівську, а на початку 1990-х його підозрювали у шахрайстві. Протягом року Слюсарчук дійсно працював у Львівській політехніці на кафедрі інформаційних систем, і проживав у гуртожитку.

Хто такий "Доктор Пі" і чому він став популярним

Андрій Слюсарчук здобув популярність завдяки нібито феноменальним здібностям. Він стверджував, що може відтворити напам'ять 30 мільйонів знаків числа "пі" (звідси прізвисько), цитувати будь-яку сторінку "Кобзаря" та виконувати складні медичні операції.

За президентства Віктора Ющенка він працював радником віцепрем'єра, мав відкривати разом з президентом "Центр мозку" (там мали виконувати надскладні операції), а Віктор Янукович нагородив його державною премією в галузі освіти. Слюсарчук навіть потрапив до "Книги рекордів України".

Слюсарчук з Ющенком - фото "Кореспондент"

Судові справи та виправдання

У 2014 році суд визнав Андрія Слюсарчука винним у підробці документів та незаконній лікарській діяльності, що призвела до смерті людей. За версією слідства, після проведеної ним трепанації черепа помер пацієнт. Також він рекомендував іншому хворому на епілепсію негайно видалити пухлину мозку, після чого той теж помер.

Однак у 2016 році Вищий спеціалізований суд України скасував вирок і призначив новий розгляд справи. А вже у 2024 році Шевченківський районний суд Львова повністю виправдав Слюсарчука. Суд не знайшов прямого зв'язку між операціями та смертю пацієнтів і визнав дійсними його документи про освіту.

Після виправдання Слюсарчук заявив: "Сьогодні мене виправдали. Але мене вже не існує. Моя душа, розбита вщент, більше не може знайти себе".

Після звільнення з в'язниці Слюсарчук, як виявилося, продовжив медичну практику. Він придбав двоповерховий маєток під Києвом вартістю приблизно пів мільйона доларів. З'ясувалося, що він працює у хімічній компанії "Сполука" та фармацевтичній фірмі "Екофарм".

На своїй сторінці в Instagram Слюсарчук регулярно публікує фотографії з операцій, ділиться власними віршами та роздумами про життя. Також він розміщує знімки з України та закордонних подорожей.

Фото з операцій, які поширив Андрій Слюсарчук

Фото з операцій, які поширив Андрій Слюсарчук

Українці також активно критикують пост Слюсарчука і закликають не вірити самозванцю, а також критично ставитись до тієї інформації, яку ви читаєте у соцмережах.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що псевдоактивіст Стахів покинув СІЗО. Його підозрюють в шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування підрозділу ЗСУ.