Псевдоактивіст Стахів покинув СІЗО: скільки за це заплатили його прихильники

Його підозрюють в шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування підрозділу ЗСУ

У вівторок, 3 грудня, львівський скандальний блогер, відомий в Україні борець з вакцинацією проти коронавірусу та мобілізації, Остап Стахів вийшов зі слідчого ізолятора.

Це стало можливим після того, як його прихильники внесли заставу у розмірі 908 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондент "Ґрат" з під Львівського СІЗО №19.

"25 вересня слідчі СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру в шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування підрозділу ЗСУ. За версією слідства, Стахів організував онлайн-курси із "журналістики", на яких слухачів навчали протидіяти мобілізації", – йдеться у публікації.

2 жовтня Галицький районний суд Львова арештував Стахіва на два місяці. Це була п'ята спроба обрати запобіжний захід. Попередні чотири засідання зривалися через неявку підозрюваного або його клопотання.

Згодом, 28 листопада суд продовжив арешт блогера, однак дозволив йому вийти на свободу під заставу у 908 тисяч гривень. Прихильники псевдоактивіста одразу оголосили збір коштів, необхідну суму вони зібрали менш ніж за тиждень.

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів — блогер, який під час пандемії Covid-19 організовував мітинги проти карантину і вакцинації, а саму пандемію називав фейковою. Спочатку повномасштабного російського вторгнення він перемкнувся на боротьбу проти мобілізації — повістки називав незаконними та стверджував, що ТЦК викрадають і катують людей.

Він також відомий своєю політичною діяльністю з 2005 року. Був членом партії "Свобода", очолював осередок "Української партії" у Львові, балотувався до Верховної Ради та на посаду голови Львівської громади. Стахів створив кілька громадських організацій.

Нагадаємо, українські блогери у зв’язку з війною Росії проти України та мобілізацією виїжджають за кордон. Раніше повідомлялося про втечу до Іспанії Олександра Волошина та вчинок Паші Бумчика, який перетнув Карпати та опинився в Румунії після отримання повістки. За кілька днів після облави співробітників ТЦК Україну покинув Юра Скайф.