Скандальный "Доктор Пи" обратился к Трампу: кто он такой и почему разозлил украинцев

Из-за действий псевдоврача умерло по меньшей мере 2 человека, но в 2024 году суд не нашел в смертях пациентов прямой связи с действиями Слюсарчука

Андрей Слюсарчук, известный как "Доктор Пи", опубликовал эмоциональное обращение к Дональду Трампу и Владимиру Путину в Facebook, что вызвало волну противоречивых реакций среди украинцев. В своем посту он подверг резкой критике политику обоих президентов.

"Телеграф" рассказывает, кто такой Слюсарчук, почему о нем снова вспомнили, и чем он "прославился" раньше.

"Доктор Пи" Слюсарчук. Почему о нем снова заговорили и что он написал Трампу

Пост Слюсарчука стал вирусным в социальных сетях. В обращении он описывает ужасные последствия войны глазами якобы врача: "Вы хотите знать, какова цена вашей ’политики’? Заходите ко мне в морг. Вот она — на столах", — пишет автор, описывая страдания гражданских, особенно детей.

"Знайте: каждый ваш шаг навстречу друг другу — это шаг по нашим могилам", — добавляет Слюсарчук, снова представляясь профессором-нейрохирургом.

Многие украинцы лайкали и распространяли сообщение, не зная или забыв, кто такой Андрей Слюсарчук. Другие же, помня его скандальное прошлое, сразу начали негодовать. "Достаточно написать только щемящего поста, на хайпе вспомнить Трампа, и у него уже куча новой аудитории", — отметил журналист Денис Казанский.

Пост Дениса Казанского

Медиаэксперт Отар Довженко назвал ситуацию "типичным медиавирусом" и отметил, что нет доказательств, что автором текста действительно Слюсарчук.

Украинский публицист и журналист Виктор Трегубов сказал, что в соцсетях верят тем, кто умеет красиво говорить. И пускай это мошенник.

Журналист Александр Радчук назвал эту ситуацию типичной ошибкой в медиапространстве — не проверять информацию, которую люди распространяют.

Биография Слюсарчука

Есть две версии биографии Андрея Слюсарчука. Первая – та, которую распространял он сам. Вторая – результат журналистского расследования.

По словам самого Слюсарчука, он родился в Виннице, рано лишился родителей в автокатастрофе. Он утверждал, что получил медицинское образование в Москве, поступив в институт в 12 лет и завершив обучение в 18. Впоследствии якобы переехал во Львовскую область из-за любимой Анжелы, которая позже умерла. Там работал в районной больнице и проводил сеансы гипноза.

Свое образование Слюсарчук дополнял рассказами об учебе в Санкт-Петербургском университете, который он якобы окончил за год, и защитой диссертации в Москве, где получил профессорское звание. После этого, по его словам, вернулся во Львов преподавать в политехническом университете.

Однако в 2009 году газета "Экспресс" опубликовала расследование жизни "Доктора Пи". Согласно расследованию, Слюсарчук родился в Житомире, мать отказалась от него, поэтому он воспитывался в интернате, где получил специальность штукатура-плиточника.

Журналисты выяснили, что он безуспешно пытался устроиться нейрохирургом в Новояворовске, а в начале 1990-х его подозревали в мошенничестве. В течение года Слюсарчук действительно работал во Львовской политехнике на кафедре информационных систем и проживал в общежитии.

Кто такой "Доктор Пи" и почему он стал популярным

Андрей Слюсарчук снискал популярность благодаря якобы феноменальным способностям. Он утверждал, что может воспроизвести наизусть 30 миллионов знаков числа "пи" (отсюда прозвище), цитировать любую страницу "Кобзаря" и выполнять сложные медицинские операции.

При президентстве Виктора Ющенко он работал советником вице-премьера, должен был открывать вместе с президентом "Центр мозга" (там должны были выполнять сверхсложные операции), а Виктор Янукович наградил его государственной премией в области образования. Слюсарчук даже попал в "Книгу рекордов Украины".

Слюсарчук с Ющенко — фото "Корреспондент"

Судебные дела и оправдания

В 2014 году суд признал Андрея Слюсарчука виновным в подделке документов и незаконной врачебной деятельности, повлекшей смерть людей. По версии следствия после проведенной им трепанации черепа умер пациент. Также он рекомендовал другому больному эпилепсией немедленно удалить опухоль мозга, после чего тот тоже умер.

Однако в 2016 году Высший специализированный суд Украины упразднил приговор и назначил новое рассмотрение дела. А уже в 2024 году Шевченковский районный суд Львова полностью оправдал Слюсарчука. Суд не нашел прямой связи между операциями и смертью пациентов и признал действительными его документы по образованию.

После оправдания Слюсарчук заявил: "Сегодня меня оправдали. Но меня уже не существует. Моя душа, разбитая вдребезги, больше не может найти себя".

После освобождения из тюрьмы Слюсарчук, как оказалось, продолжил медицинскую практику. Он приобрел двухэтажное поместье под Киевом стоимостью около полумиллиона долларов. Выяснилось, что он работает в химической компании "Соединение" и фармацевтической фирме "Экофарм".

На своей странице в Instagram Слюсарчук регулярно публикует фотографии по операциям, делится своими стихами и размышлениями о жизни. Также он размещает снимки из Украины и заграничных поездок.

Фото по операциям, которые распространил Андрей Слюсарчук

Фото по операциям, которые распространил Андрей Слюсарчук

Украинцы также активно критикуют пост Слюсарчука и призывают не верить самозванцу, а также критично относиться к той информации, которую вы читаете в соцсетях.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что псевдоактивист Стахов покинул СИЗО. Его подозревают в мошенничестве и разглашении сведений о расположении подразделения ВСУ.